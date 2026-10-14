Шахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция

·99·Спорт
Шахтёр Донецк — АЕК Афины: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Шахтёр ДонецкАЕК Афины. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Шахтёр Донецк»: 31. Ризнык Д., 17. Тобиас В., 5. Бондарь В., 22. Матвиенко Н. (капитан), 13. Педро Энрике, 6. Марлон Гомес, 30. Алиссон, 10. Педриньо, 27. Очеретько О., 11. Невертон, 9. Кауа Элиас.

Запасные «Шахтёр Донецк»: 99. Бруниньо, 23. Фесюн К., 25. Габриэл Карвальо, 14. Исаке Силва, 20. Караваев А., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 77. Мендоса Х., 29. Назарина Е., 2. Траоре Л., 24. Цуканов В.

Главный тренер «Шахтёр Донецк»: Туран А.

Стартовый состав «АЕК Афины»: 91. Бриньоли А., 12. Рота Л., 2. Мукуди А. (капитан), 44. Релваш Ф., 3. Пило С., 14. Майер Л., 27. Виталис М., 18. Марин Р., 11. Койта А., 90. Зини, 9. Йович Л.

Запасные «АЕК Афины»: 16. Арриага К., 41. Баламотис М., 8. Гачинович М., 23. Жоау Мариу, 6. Кайринен К., 22. Ликояннис Х., 20. Манталос П., 19. Варга Б., 21. Вида Д., 10. Зубков А.

Главный тренер «АЕК Афины»: Николич М.

Прямая трансляция1-1 LIVE
341-1
Педриньо (Шахтёр) уверенно реализовал пенальти.
34
Педриньо (Шахтёр) берет инициативу на себя и уже устанавливает мяч.
33🎯
Игроки Шахтёра ликуют, ведь после просмотра VAR арбитр назначает ПЕНАЛЬТИ!
32VAR
С того эпизода в штрафной прошло немало времени, но, судя по жесту судьи, ему передали какую-то информацию. Он хочет пересмотреть прошлый эпизод с пенальти! Какой шанс для Шахтера Донецк.
32
Алиссон («Шахтёр») завладел точной передачей, но один из защитников отобрал у него мяч. Великолепная игра в обороне.
30
Подача Луки Йовича (АЕК) оказалась неудачной, и защита соперника быстро выбила мяч из штрафной.
280-1
Гол! Ловро Майер (АЕК)! После передачи Ставро Пилоса Ловро Майер продемонстрировал хладнокровие в штрафной площади и отправил мяч в правый нижний угол ворот. 0:1.
280-1
Гол! Ловро Майер (АЕК) отправил мяч в сетку мимо вратаря!
25
Кауа Элиас («Шахтер») оказался за спиной последнего защитника, но после того как боковой арбитр зафиксировал офсайд, главный судья остановил игру.
23
Милан Виталис (АЕК) пробил крайне неудачно. Он попытался пробить слёта из дальнего угла, но мяч улетел на трибуны.
21
Шахтер Донецк имел возможность забить после углового, но защитник вынес мяч.
20
Шахтер Донецк имел возможность забить после углового, но защитник вынес мяч.
20
Невертон (Шахтёр) нанёс мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч. «Шахтёр» Донецк выполнит угловой.
19
Невертон (Шахтёр) установил мяч и готовится пробить штрафной с удобной дистанции. С такого расстояния забивали немало голов. Посмотрим, что будет.
18🟨
О чем думал Ловро Майер (АЕК)? Он не уйдет от наказания за этот поступок. Судья показал ему желтую карточку.
18🟨
Он как будто сам просил карточку. Ловро Майер (АЕК) получает желтую.
16
Крис Кавана дал свисток, и Абубакари Койта (АЕК) наказан за фол в атаке. Отличное решение судьи.
14
Не лучший удар получился. Лука Йович (АЕК) пробил слёта из-за пределов штрафной, но мяч улетел выше перекладины.
13
Олег Очеретко (Шахтёр) отдал точный пас на Кауа Элиаса в штрафную, но Альберто Бриньоли сыграл очень бдительно и ликвидировал угрозу.
12
После отскока мяча у Ньюертона («Шахтёр») возникла хорошая возможность, но его удар из-за пределов штрафной прошел выше перекладины. Очень неточный удар!
12
Педриньо (Шахтёр) исполнил опасный штрафной удар, но один из защитников сыграл великолепно, отведя угрозу.
11
Грубая ошибка со стороны Милана Виталиса (АЕК), и Крис Кавана дает свисток.
10
Шахтер Донецк подал угловой, но благодаря надежной игре защитников возможность забить была упущена.
9
Алиссон (Шахтёр) обычного опекуна оставил позади и мощно пробил из-за пределов штрафной. Альберто Бриньоли поздно заметил мяч, но не позволил ему залететь в сетку у левой штанги.
7
Алиссон (Шахтёр) выполнил длинную передачу на Олега Очеретко, но Альберто Бриньоли вышел из ворот и завладел мячом.
6
Алиссон (Шахтёр) сделал длинную передачу на Олега Очеретко, но Альберто Бриньоли вышел из ворот и завладел мячом.
5
Невертон («Шахтёр») совершил сольный рейд, но защитник соперника заблокировал его, и опасного момента создать не удалось.
3
После углового мяч пошел во вратарскую. Харолд Мукуди (АЕК) перепрыгнул защитников и пробил головой, но мяч попал в левую штангу и ушел за пределы поля!
3
АЕК Афины вынудил соперника заработать угловой.
1
Первый тайм начался.
00:01
Матч начинает команда АЕК Афины.
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Крис Кавана.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
00:00
Всем любителям футбола привет, мы здесь, чтобы предложить вам живой комментарий к этому матчу и осветить самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
Шахтёр ДонецкАЕК АфиныЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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