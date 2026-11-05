Супердрама в Афинах: «Реал» вырвал победу на 92-й минуте и поднялся на 2-е место

Встреча между АЕКом и «Реал Мадридом», прошедшая в Афинах в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, превратилась в настоящий триллер. Дважды уступая в счете на поле греческого клуба, мадридцы проявили свой характер и напор, оформив волевую победу со счетом 2:3 благодаря голу, забитому в компенсированное арбитром время.

Эта важная победа значительно укрепила позиции «Королевского клуба» в турнирной таблице.

Голы и крутые повороты: решающий удар на 90+2-й минуте

Встреча началась с активности хозяев и неожиданных атак:

Быстрый гол Койта и ответ Беллингема: Уже на 12-й минуте Абубакари Койта открыл счет, выведя хозяев вперед. Однако на 32-й минуте Джуд Беллингем сумел восстановить равновесие — 1:1;

75-я минута: неожиданный удар Пило: В кульминационный момент второго тайма Франс Пило забил второй гол греков, вновь поставив мадридский гранд в тяжелое положение (2:1);

Важный гол Мбаппе и камбэк Вальверде: Мадридцы отреагировали незамедлительно — на 78-й минуте Килиан Мбаппе вновь сравнял счет (2:2). В то время, когда игра уже шла к ничьей, на 90+2-й минуте вышедший на замену Федерико Вальверде своим точным ударом принес «Реалу» ценные три очка — 2:3.

Обзор матча и составы:

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;

Счет: АЕК (Греция) — «Реал Мадрид» (Испания) — 2:3;

Голы: Койта (12), Пило (75) — Беллингем (32), Мбаппе (78), Вальверде (90+2);

Состав «Реал Мадрида»: Куртуа, Думфрис, Милитао, Рюдигер, Кукурелья (Диас, 82), Бернарду Силва (Эндрик, 67), Камавинга, Винисиус (Каррерас, 82), Диоманде (Вальверде, 67), Беллингем (Эспи, 86), Мбаппе.

Ситуация в турнирной таблице

После победы в сложном и нервном матче в Афинах «Реал Мадрид» довел количество своих очков до 12 и поднялся на 2-е место в общей таблице, получив большое преимущество в борьбе за высокие позиции в плей-офф.

Команда АЕК, оказавшая достойное сопротивление, осталась на 30-й строчке с 3 очками.