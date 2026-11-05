Супердрама в Афинах: «Реал» вырвал победу на 92-й минуте и поднялся на 2-е место
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- В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» одержал волевую победу над АЕК в гостях со счетом 2:3.
- В составе мадридцев свои имена отметили Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде, забивший победный гол на 90+2-й минуте.
- После этого успеха «Реал Мадрид» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
- АЕК остался на 30-й позиции с 3 очками.
Встреча между АЕКом и «Реал Мадридом», прошедшая в Афинах в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, превратилась в настоящий триллер. Дважды уступая в счете на поле греческого клуба, мадридцы проявили свой характер и напор, оформив волевую победу со счетом 2:3 благодаря голу, забитому в компенсированное арбитром время.
Эта важная победа значительно укрепила позиции «Королевского клуба» в турнирной таблице.
Голы и крутые повороты: решающий удар на 90+2-й минуте
Встреча началась с активности хозяев и неожиданных атак:
Быстрый гол Койта и ответ Беллингема: Уже на 12-й минуте Абубакари Койта открыл счет, выведя хозяев вперед. Однако на 32-й минуте Джуд Беллингем сумел восстановить равновесие — 1:1;
75-я минута: неожиданный удар Пило: В кульминационный момент второго тайма Франс Пило забил второй гол греков, вновь поставив мадридский гранд в тяжелое положение (2:1);
Важный гол Мбаппе и камбэк Вальверде: Мадридцы отреагировали незамедлительно — на 78-й минуте Килиан Мбаппе вновь сравнял счет (2:2). В то время, когда игра уже шла к ничьей, на 90+2-й минуте вышедший на замену Федерико Вальверде своим точным ударом принес «Реалу» ценные три очка — 2:3.
Обзор матча и составы:
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;
Счет: АЕК (Греция) — «Реал Мадрид» (Испания) — 2:3;
Голы: Койта (12), Пило (75) — Беллингем (32), Мбаппе (78), Вальверде (90+2);
Состав «Реал Мадрида»: Куртуа, Думфрис, Милитао, Рюдигер, Кукурелья (Диас, 82), Бернарду Силва (Эндрик, 67), Камавинга, Винисиус (Каррерас, 82), Диоманде (Вальверде, 67), Беллингем (Эспи, 86), Мбаппе.
Ситуация в турнирной таблице
После победы в сложном и нервном матче в Афинах «Реал Мадрид» довел количество своих очков до 12 и поднялся на 2-е место в общей таблице, получив большое преимущество в борьбе за высокие позиции в плей-офф.
Команда АЕК, оказавшая достойное сопротивление, осталась на 30-й строчке с 3 очками.
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