Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...

·24·Спорт
Хамзат Чимаев дал прогноз на три громких титульных боя...

В то время как ведущая мировая лига боевых искусств — UFC находится на пороге очередных номерных и нашумевших турниров, один из самых опасных звезд октагона, представляющий в настоящее время Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат «Борз» Чимаев привлек внимание болельщиков своими неожиданными и смелыми аналитическими прогнозами. В эксклюзивном и откровенном интервью известному блогеру Адаму Зубараеву Чимаев подробно остановился на трех предстоящих грандиозных противостояниях: испытании Армана Царукяна против Маурисио Руффи, титульном бою Мовсара Евлоева с Александром Волкановским, а также исторической трилогии между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

Особенно бурные дискуссии в мире ММА вызвали его слова о том, что 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби непобежденный Мовсар Евлоев досрочно сокрушит бывшего и действующего легендарного чемпиона Александра Волкановского. Так почему же Чимаев на 100 процентов уверен в победе Царукяна, как реализуется план по завоеванию первого пояса в истории Ингушетии и по какой причине «Борз» не смог открыто назвать фаворита в бою Петра Яна и Мераба Двалишвили?

«В партере и борьбе огромная разница»: Как Царукян победит Руффи?

Анализ главного события турнира UFC 331, который пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе:

  • Оценка бразильского нокаутера: «Руффи — боец топ-уровня, действительно хороший соперник и на сегодняшний день один из самых опасных ударников в UFC», — выразил уважение сопернику Чимаев;

  • Качество стойки и борьбы: Хамзат подчеркнул, что если Арман Царукян не ограничится лишь боем в стойке, а задействует борьбу и партер, то не столкнется ни с какими трудностями;

  • Разница в уровнях: «Уровень вольной борьбы и грэпплинга у Армана и Руффи — с абсолютно разных планет. В стойке Руффи очень силен, но и Арман неплох в работе на ногах, он чувствует себя там свободно», — заявил он.

«Сейчас время Мовсара»: План по отъему пояса у Волкановского

Историческое столкновение в полулегком весе, которое состоится 24 октября в Абу-Даби (UFC 333):

  • Молодой задор против опытной легенды: «Волкановский — не легкий соперник, очень опытный и сильный боец. За свою карьеру он провел множество пятираундовых чемпионских боев», — отметил статус австралийского чемпиона Хамзат;

  • Голод и огромная мотивация: Чимаев напомнил, что сейчас Евлоев находится на своем пике: «Я думаю, время Мовсара пришло. Он очень голоден и ждал этого момента годами. Я прекрасно знаю, что чувствует человек, когда впервые дерется за пояс — это совершенно другая мотивация и возможность творить историю своего народа»;

  • Третья чемпионская остановка на Кавказе: «В Дагестане были чемпионы UFC, мы также видели чемпионство в Чечне. Теперь же очередь дошла и до Ингушетии!», — сказал Чимаев;

  • Требование досрочной победы: Пожелав удачи Евлоев, Хамзат подчеркнул необходимость завершить чемпионский бой нокаутом или болевым приемом: «Путь до титула можно пройти и без досрочных побед, но в поединке за пояс соперника нужно сдавать досрочно!».

Интрига трилогии при счете 1:1: Петра Ян и Мераб Двалишвили

При анализе второго ключевого поединка вечера UFC 333 Чимаев затруднился с прогнозом:

  • Историческая точка: Счет между двумя звездами на данный момент составляет 1:1, и бой в Абу-Даби поставит окончательную точку в их противостоянии;

  • Столкновение стилей: «Честно говоря, я не слежу пристально за этим дивизионом и не видел их бои целиком. Но со стилевой точки зрения мне больше нравится манера передвижения Петра Яна в октагоне. Он очень быстрый, резкий, действует точно и красиво», — поделился Чимаев;

  • Железный характер Мераба: «Мераб же — невероятно выносливый парень с железным характером. Поэтому очень сложно сказать, кто в этом бою окажется сильнее, я не могу выбрать фаворита», — резюмировал «Борз».

Хамзат Чимаев и его аналитические взгляды, озвученные накануне крупных осенних турниров, предвещают неожиданные сценарии и бескомпромиссные высокоинтенсивные противостояния в предстоящих боях.

А как считаете вы, сможет ли Мовсар Евлоев 24 октября в Абу-Даби преодолеть барьер в лице Александра Волкановского и стать первым чемпионом UFC в истории Ингушетии? Кто скажет свое слово в трилогии между Петром Яном и Мерабом Двалишвили? Оставляйте свои анализы и мысли в комментариях и делитесь этой важной статьей с самыми горячими прогнозами мира ММА со всеми любителями единоборств и вашими близкими!

Хамзат ЧимаевUFC 333Мовсар ЕвлоевПетр Ян
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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