Что сказал Ислам Исмоилов после победы над «Пахтакором»?

В центральном матче 25-тура Суперлиги ферганский «Нефтчи» добился важной волевой победы на выезде над «Пахтакором» со счетом 3:1. В результате ферганцы увеличили отрыв от ближайшего преследователя до 5 очков.

После матча главный тренер «Нефтчи» Ислам Исмоилов принял участие в пресс-конференции, где подробно ответил на вопросы о тактических изменениях, психологическом состоянии футболистов и травмах.

«Ребята проявили характер»: Осторожность в первом тайме и тактический перелом

Тренер прокомментировал действия своей команды в первом тайме и изменения в перерыве:

Результат на первом месте: «Мы старались играть более осторожно в первом тайме. Причина в том, что в таких матчах результат всегда выходит на первый план. Как отмечал Лобановский: игра забудется, результат останется в истории. Если играть в атакующий футбол и пропустить гол в защите, критики не избежать;

Смена схем: Мы начинали игру по схеме 3-4-3, но после пропущенного пенальти вернулись к тактике 4-3-3;

Плановое усиление: Зная, что «Пахтакор» обычно активизируется после 60-й минуты, во втором тайме мы выпустили на поле Алишера Одилова и Аброра Исмоилова, усилив фланги. Думаю, во втором тайме мы практически не оставили шансов сопернику», — сказал специалист.

Психологическое давление: «У ноши на 1-м месте другой вес»

Исмоилов связал недавние ошибки команды в обороне с психологией футболистов:

Команда, которой есть что терять: «Когда вы идете на 3-м месте в таблице, вам нечего терять, вы только стремитесь вперед. Но когда вы находитесь на 1-м месте, вы знаете, что всего одна ошибка может опустить вас вниз. Появляется больше страха, и поэтому решения принимаются поспешно;

У нас нет права на успокоенность: Несмотря на разницу в 5 очков, чемпионство еще не решено. Впереди 5 туров, и во всех матчах мы обязаны выходить на поле только за победой».

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Отвечая на вопрос о состоянии лидеров перед матчем ЛЧ, тренер открыто рассказал о серьезных проблемах: