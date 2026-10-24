Камолиддин Таджиев сделал неожиданный комментарий после драматического поражения от «Нефтчи»

·104·Спорт
Камолиддин Таджиев сделал неожиданный комментарий после драматического поражения от «Нефтчи»

В центральном матче 25-го тура Суперлиги ташкентский «Пахтакор» на своем поле потерпел обидное поражение со счетом 1:3 от главного соперника по чемпионской гонке — ферганского «Нефтчи». Это поражение увеличило отставание столичной команды от лидера до 5 очков.

После окончания встречи главный тренер «львов» Камолиддин Таджиев принял участие в пресс-конференции, где дал открытые ответы на вопросы о неузнаваемой игре команды во втором тайме, спорном пенальти и травмах.

«В первом тайме мы должны были забивать 3 гола»: Удивление тренера

Таджиев подчеркнул, что оба тайма матча кардинально отличались друг от друга:

  • Полная инициатива в первой половине: «Мы очень хорошо начали игру и полностью контролировали первый тайм. Мы могли эффективно использовать 3 стопроцентных момента и забить как минимум 3 мяча;

  • Неожиданный спад во втором тайме: Честно говоря, я сам не понял, что произошло во втором тайме. Казалось, будто на поле вышла совсем другая команда. Не знаю, может быть, футболисты подумали, что матч уже “выигран”, и расслабились. Завтра мы все пересмотрим и проведем серьезный анализ», — заявил главный тренер.

Споры о пенальти и тяжелое состояние Заида Тахсина

На пресс-конференции были озвучены важные детали относительно судейских решений и кадровых потерь:

  • Реакция на пенальти на 89-й минут: «Я не пересматривал пенальти, назначенный в нашу пользу, но посмотрел эпизод с последним пенальти в наши ворота. Там не было такого сильного придерживания или толчка соперника. Не знаю, как это оценят судьи;

  • Футболист, увезенный на скорой помощи: О состоянии Заида Тахсина я пока ничего не знаю. Его увезли со стадиона прямо на машине скорой помощи, врачи еще не огласили точный диагноз».

Судьба чемпионства: «Шансы еще не потеряны»

Несмотря на 5-очковый разрыв в турнирной таблице, наставник «Пахтакора» подчеркнул, что не намерен сдаваться:

  • Впереди 5 туров: До конца сезона осталось еще 5 туров. В футболе никто не может со стопроцентной точностью заранее предсказать, кто кого обыграет;

  • Борьба продолжается: «Наши шансы могли немного снизиться, но они не потеряны окончательно. Мы будем бороться за чемпионство до самого конца», — подытожил Камолиддин Таджиев.

ПахтакорНефтчиСуперлигаКамолиддин Таджиев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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