Камолиддин Таджиев сделал неожиданный комментарий после драматического поражения от «Нефтчи»

В центральном матче 25-го тура Суперлиги ташкентский «Пахтакор» на своем поле потерпел обидное поражение со счетом 1:3 от главного соперника по чемпионской гонке — ферганского «Нефтчи». Это поражение увеличило отставание столичной команды от лидера до 5 очков.

После окончания встречи главный тренер «львов» Камолиддин Таджиев принял участие в пресс-конференции, где дал открытые ответы на вопросы о неузнаваемой игре команды во втором тайме, спорном пенальти и травмах.

«В первом тайме мы должны были забивать 3 гола»: Удивление тренера

Таджиев подчеркнул, что оба тайма матча кардинально отличались друг от друга:

Полная инициатива в первой половине: «Мы очень хорошо начали игру и полностью контролировали первый тайм. Мы могли эффективно использовать 3 стопроцентных момента и забить как минимум 3 мяча;

Неожиданный спад во втором тайме: Честно говоря, я сам не понял, что произошло во втором тайме. Казалось, будто на поле вышла совсем другая команда. Не знаю, может быть, футболисты подумали, что матч уже “выигран”, и расслабились. Завтра мы все пересмотрим и проведем серьезный анализ», — заявил главный тренер.

Споры о пенальти и тяжелое состояние Заида Тахсина

На пресс-конференции были озвучены важные детали относительно судейских решений и кадровых потерь:

Реакция на пенальти на 89-й минут: «Я не пересматривал пенальти, назначенный в нашу пользу, но посмотрел эпизод с последним пенальти в наши ворота. Там не было такого сильного придерживания или толчка соперника. Не знаю, как это оценят судьи;

Футболист, увезенный на скорой помощи: О состоянии Заида Тахсина я пока ничего не знаю. Его увезли со стадиона прямо на машине скорой помощи, врачи еще не огласили точный диагноз».

Судьба чемпионства: «Шансы еще не потеряны»

Несмотря на 5-очковый разрыв в турнирной таблице, наставник «Пахтакора» подчеркнул, что не намерен сдаваться: