Сегодня, 28 ноября, состоятся два важных матча 29-го тура Суперлиги Узбекистана. По их итогам имя чемпиона страны может определиться уже сегодня.

Центральный матч дня пройдет в Фергане, где «Нефтчи» примет на своем поле самаркандское «Динамо». Если хозяева одержат победу или сыграют вничью, они досрочно оформят чемпионство.

Параллельно в Навои «Кызылкум» выйдет на поле против ташкентского «Пахтакора». Начало обоих матчей запланировано на 16:15.

Как проходит борьба за чемпионство?