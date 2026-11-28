«Нефтчи» сегодня может стать чемпионом Узбекистана
Сегодня, 28 ноября, состоятся два важных матча 29-го тура Суперлиги Узбекистана. По их итогам имя чемпиона страны может определиться уже сегодня.
Центральный матч дня пройдет в Фергане, где «Нефтчи» примет на своем поле самаркандское «Динамо». Если хозяева одержат победу или сыграют вничью, они досрочно оформят чемпионство.
Параллельно в Навои «Кызылкум» выйдет на поле против ташкентского «Пахтакора». Начало обоих матчей запланировано на 16:15.
Как проходит борьба за чемпионство?
На данный момент в турнирной таблице Суперлиги «Нефтчи» занимает первое место с 64 очками. «Пахтакор» идет вторым с 59 очками, а «Навбахор» — третьим с 58 очками.
Если «Нефтчи» сегодня наберет хотя бы одно очко, чемпионский кубок останется в Фергане. Профессиональная футбольная лига Узбекистана в этом случае планирует провести церемонию награждения «Нефтчи» сразу после матча.
Если ферганцы проиграют «Динамо», вопрос о чемпионстве перейдет на последний тур. В такой ситуации шансы на золотые медали сохранятся не только у «Нефтчи» и «Пахтакора», но и у «Навбахора».
Таким образом, сегодняшние матчи могут не только решить судьбу чемпионства, но и сделать борьбу перед последним туром сезона еще более интригующей.
Для справки: в последний раз «Нефтчи» становился чемпионом Узбекистана в сезоне 2025 года. Команда добилась этого после 24-летнего перерыва.
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