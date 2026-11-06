«Ты прославил Португалию на весь мир»: Президент Португалии обратился к Роналду

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру направил специальное официальное обращение Криштиану Роналду, который официально завершил свою карьеру в национальной сборной. Глава государства от имени всего народа выразил благодарность 41-летнему легендарному капитану за его неоценимый вклад в развитие футбола страны, победы сборной, а также за укрепление авторитета Португалии на мировой арене.

В своей речи президент особо подчеркнул, что путь, пройденный Роналду, останется огромным источником вдохновения для миллионов португальцев и молодежи по всему миру.

«Это один из самых тяжелых дней в спорте»: Искренние слова президента

Глава государства отметил, что прощание легендарного бомбардира со сборной проходит нелегко, и выразил следующие чувства:

Благодарность от имени всего народа: «От имени всей Португалии я от чистого сердца благодарю Криштиану Роналду за то, с какой безграничной преданностью он выступал в футболке национальной сборной, вдохновлял наш народ и прославил Португалию на весь мир»;

Национальное единство в трудный момент: «Я понимаю, что это один из самых тяжелых и волнительных дней в спортивной жизни Криштиану. Но я абсолютно уверен, что португальский народ, как доказывал уже не раз, сегодня стоит с ним плечом к плечу».

«Безграничная любовь к родине»: Наследие, запечатленное в истории

Антониу Жозе Сегуру отметил, что страсть Роналду к своей стране стоит выше результатов на поле:

От тренировок до голов: «Португалия всегда знала, что может положиться на его патриотизм и любовь к родине. Он продолжает выражать эту любовь той неугасаемой страстью, которую вкладывал в каждую тренировку, каждую напряженную игру и каждый гол, приносивший нам безграничную радость»;

Высокие пожелания: «Желаю тебе огромных побед в дальнейшей жизни, Криштиану. И большое спасибо за твой великий труд!» — заключил президент.

Криштиану Роналду завершил свою карьеру на международной арене, оставив после себя в истории мирового футбола практически недосягаемые рекорды: 234 матча и 146 голов в составе национальной сборной.