«Ты прославил Португалию на весь мир»: Президент Португалии обратился к Роналду

·1·Спорт
«Ты прославил Португалию на весь мир»: Президент Португалии обратился к Роналду

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру направил специальное официальное обращение Криштиану Роналду, который официально завершил свою карьеру в национальной сборной. Глава государства от имени всего народа выразил благодарность 41-летнему легендарному капитану за его неоценимый вклад в развитие футбола страны, победы сборной, а также за укрепление авторитета Португалии на мировой арене.

В своей речи президент особо подчеркнул, что путь, пройденный Роналду, останется огромным источником вдохновения для миллионов португальцев и молодежи по всему миру.

«Это один из самых тяжелых дней в спорте»: Искренние слова президента

Глава государства отметил, что прощание легендарного бомбардира со сборной проходит нелегко, и выразил следующие чувства:

  • Благодарность от имени всего народа: «От имени всей Португалии я от чистого сердца благодарю Криштиану Роналду за то, с какой безграничной преданностью он выступал в футболке национальной сборной, вдохновлял наш народ и прославил Португалию на весь мир»;

  • Национальное единство в трудный момент: «Я понимаю, что это один из самых тяжелых и волнительных дней в спортивной жизни Криштиану. Но я абсолютно уверен, что португальский народ, как доказывал уже не раз, сегодня стоит с ним плечом к плечу».

«Безграничная любовь к родине»: Наследие, запечатленное в истории

Антониу Жозе Сегуру отметил, что страсть Роналду к своей стране стоит выше результатов на поле:

  • От тренировок до голов: «Португалия всегда знала, что может положиться на его патриотизм и любовь к родине. Он продолжает выражать эту любовь той неугасаемой страстью, которую вкладывал в каждую тренировку, каждую напряженную игру и каждый гол, приносивший нам безграничную радость»;

  • Высокие пожелания: «Желаю тебе огромных побед в дальнейшей жизни, Криштиану. И большое спасибо за твой великий труд!» — заключил президент.

Криштиану Роналду завершил свою карьеру на международной арене, оставив после себя в истории мирового футбола практически недосягаемые рекорды: 234 матча и 146 голов в составе национальной сборной.

Криштиану РоналдуСборная Португалии по футболуАнтониу Жозе Сегуру
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной ПортугалииЭра Роналду завершена: официально объявлен новый капитан сборной ПортугалииСегодня 20:38Что сказал Сколари, открывший Роналду путь в большой футбол, о его уходе из сборной?Что сказал Сколари, открывший Роналду путь в большой футбол, о его уходе из сборной?Сегодня 16:11«Он вывел свою страну на мировую карту»: легенда «МЮ» о великом наследии Роналду«Он вывел свою страну на мировую карту»: легенда «МЮ» о великом наследии РоналдуСегодня 15:59«Твое наследие будет жить вечно!»: Головкин отреагировал на решение Роналду«Твое наследие будет жить вечно!»: Головкин отреагировал на решение РоналдуВчера 22:47Оценка тренера: что сказал Жорже Жезуш об уходе Роналду из сборной?Оценка тренера: что сказал Жорже Жезуш об уходе Роналду из сборной?Вчера 22:23Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?Как Пирс Морган отреагировал на прощание Роналду со сборной?Вчера 20:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»