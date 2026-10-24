Вингер «Барселоны» рассказал, как социальные сети разрушают футбол

Каталонского «Барселоны» фланговый нападающий, английская звезда Энтони Гордон в преддверии своего дебютного «Эль-Класико» против мадридского «Реала» оказался в центре внимания из-за своих неожиданных и философских размышлений.

Известному испанскому Спорт.ес изданию вингер дал интервью, в котором откровенно высказался о том, как современные социальные сети разрушают жизнь людей и отравляют психологическое состояние профессиональных футболистов.

«Мир становится хуже»: Личные угрызения совести и зависимость от телефона

Энтони Гордон на собственном примере искренне объяснил негативное влияние виртуального мира на психику человека:

Переломный момент после 2010 года: «Я полностью убежден, что с тех пор, как социальные сети стали популярными — примерно с 2010 года — мир вокруг нас становится все хуже. Люди уделяют слишком много внимания совершенно незначительным вещам, которые не имеют никакого значения;

Истинные ценности: На самом деле единственная правда, которая действительно важна, — это то, что происходит у вас дома, рядом с семьей и близкими;

Чувство несчастья: Признаюсь, я и сам иногда трачу время впустую, бездумно листая ленту в смартфоне. Но в тот момент, когда я это делаю, я чувствую себя очень виноватым, и эта привычка делает меня еще более несчастным», — говорит футболист.

«Футболисты стали зависимы от чужого мнения»: Как сети изменили игру?

Английская футбольная звезда серьезно обеспокоена тем, что в современном футболе индивидуальное самолюбование ставится выше интересов команды:

Искусственные оценки: Социальные сети полностью изменили то, как футболисты оценивают свою игру и пользу на поле;

Соблазн интернет-похвалы: Многие игроки слишком сильно привязались к мнению незнакомцев в интернете и стали зависимы от него;

Кризис командной игры: Все внимание общественности сосредоточено только на тех, кто забил гол или отдал голевую передачу. Хотя правильное командное решение и помощь партнерам всегда должны стоять гораздо выше личной статистики и виртуальных похвал.

Перед решающим матчем против мадридцев такие откровенные и глубокие мысли Гордона вызвали волну дискуссий в мире современного футбола.