Новый этап в сотрудничестве АФУ и АФК: лидер континентального футбола прибыл в Ташкент

Высокопоставленная делегация во главе с президентом Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейхом Салманом бин Ибрагимом Аль Халифой прибыла с официальным визитом в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), представители международной делегации посетят столицу город Ташкент 16–18 октября и примут участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

Программа визита и основные цели

В рамках визита главы континентального футбола будут охвачены несколько важных направлений национального и международного масштаба:

Ознакомление с инфраструктурными объектами: осмотр строящихся в стране современных футбольных стадионов, академий и тренировочных баз;

Популяризация футбола: поддержка перспективных проектов, направленных на развитие детско-юношеского спорта и массового футбола;

Расширение международного сотрудничества: укрепление партнерства между АФУ и АФК, проведение переговоров по расширению возможностей проведения крупных турниров континентального масштаба в Узбекистане.

Авторитет узбекского футбола на континенте растет

В последние годы яркие результаты национальных и молодежных сборных Узбекистана на азиатской и мировой аренах, а также успешное проведение международных соревнований высокого уровня значительно укрепили позиции нашей страны в системе АФК. Данный визит Шейха Салмана является практическим выражением этого доверия и послужит выводу местного футбола на новый этап.