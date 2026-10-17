Новый этап в сотрудничестве АФУ и АФК: лидер континентального футбола прибыл в Ташкент

·85·Спорт
Новый этап в сотрудничестве АФУ и АФК: лидер континентального футбола прибыл в Ташкент

Высокопоставленная делегация во главе с президентом Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Шейхом Салманом бин Ибрагимом Аль Халифой прибыла с официальным визитом в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), представители международной делегации посетят столицу город Ташкент 16–18 октября и примут участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

Программа визита и основные цели

В рамках визита главы континентального футбола будут охвачены несколько важных направлений национального и международного масштаба:

  • Ознакомление с инфраструктурными объектами: осмотр строящихся в стране современных футбольных стадионов, академий и тренировочных баз;

  • Популяризация футбола: поддержка перспективных проектов, направленных на развитие детско-юношеского спорта и массового футбола;

  • Расширение международного сотрудничества: укрепление партнерства между АФУ и АФК, проведение переговоров по расширению возможностей проведения крупных турниров континентального масштаба в Узбекистане.

Авторитет узбекского футбола на континенте растет

В последние годы яркие результаты национальных и молодежных сборных Узбекистана на азиатской и мировой аренах, а также успешное проведение международных соревнований высокого уровня значительно укрепили позиции нашей страны в системе АФК. Данный визит Шейха Салмана является практическим выражением этого доверия и послужит выводу местного футбола на новый этап.

Шейх Салман бин Ибрагим Аль ХалифаАзиатская футбольная конфедерацияАссоциация футбола УзбекистанаТашкент
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Узбекистана в элитном дивизионе: каков новый механизм выхода на ЧМ-2034?Сборная Узбекистана в элитном дивизионе: каков новый механизм выхода на ЧМ-2034?5 октября 19:46Революция в азиатском футболе: вместо отбора на ЧМ и Кубок Азии будет введена Лига нацийРеволюция в азиатском футболе: вместо отбора на ЧМ и Кубок Азии будет введена Лига наций5 октября 11:51В Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал полеВ Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал поле30 сентября 16:21Представлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет имПредставлен официальный мяч Кубка Азии-2027: Узбекистан также сыграет им29 сентября 20:28Стало известно, кто возглавит «Пакстакор» в Элитной Лиге чемпионов АФК: подробностиСтало известно, кто возглавит «Пакстакор» в Элитной Лиге чемпионов АФК: подробности10 августа 15:35 Каннаваро вернулся в Ташкент: какой сигнал он подал тренерам? (видео) Каннаваро вернулся в Ташкент: какой сигнал он подал тренерам? (видео)31 июля 13:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...