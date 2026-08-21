Манчестер Сити хочет подписать вингера Палмейраса Аллана Элиаса

·20·Спорт
Манчестер Сити хочет подписать вингера Палмейраса Аллана Элиаса

Английские гранды начали активные действия на летнем трансферном рынке, стремясь кардинально обновить состав и усилить линию атаки. По информации The Athletic, Манчестер Сити определил талантливого вингера бразильского Палмейраса Аллана Элиаса в качестве главной трансферной цели. Ожидается, что этот переход станет важным шагом для восполнения потерь среди лидеров, которые, как ожидается, покинут клуб, а также на фоне масштабных изменений в составе. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время Тоттенхэм активно ведёт переговоры по трансферу Савиньо, поэтому руководство Манчестер Сити ищет ему достойную замену. 22-летний бразилец привлёк внимание скаутов ведущих европейских клубов, а его техническое мастерство и хладнокровие на поле впечатляют специалистов. Однако английский клуб ждут серьёзные трудности, поскольку руководство Палмейраса подчёркивает, что не намерено продавать своего лидера этим летом.

Стоимость трансфера и изменения в клубе

По данным источников в бразильском клубе, любой заинтересованный покупатель должен полностью выплатить прописанную в контракте сумму отступных за Аллана Элиаса — 100 миллионов евро. Молодой талант, дебютировавший в основной команде Палмейраса в 2025 году, с тех пор провёл 48 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне он также шесть раз поражал ворота соперников во всех турнирах, внося весомый вклад в чемпионскую гонку своей команды.

Манчестер Сити переживает одно из крупнейших обновлений состава в своей истории этим летом. Ряд футболистов, оказавших значительное влияние на костяк команды, покинули клуб: Родри отправился в Барселону, а Бернарду Силва — в Реал Мадрид. Кроме того, уход Тиджани Рейндерса из Манчестер Сити ставит серьёзные задачи перед главным тренером Энцо Мареской, который вынужден заново формировать состав.

Другие кадровые перестановки в клубе

Изменения в составе Манчестер Сити не ограничиваются только уходами — клуб продолжает активно работать и на трансферном рынке. Ньюкасл Юнайтед ведёт переговоры о подписании полузащитника Нико Гонсалеса, а Тоттенхэм вместе с Савиньо работает над трансфером нападающего Омара Мармуша. По информации Goal.com, последние дни летнего трансферного окна обещают быть насыщенными множеством громких переходов.

Что касается Аллана Элиаса, несмотря на яркие выступления за клуб, он пока не успел официально дебютировать за сборную Бразилии. Тем не менее его футбольный потенциал и перспективы делают его привлекательной целью для самых статусных европейских команд. Несмотря на сложность сделки, Манчестер Сити готов использовать все возможности, чтобы заполучить футболиста.

Манчестер СитиАллан ЭлиасПалмейрасТрансферСавиньо
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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