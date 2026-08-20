Карлес Пуёл: «Реал» может стать ещё сильнее с Мурино

Бывший защитник «Барселона» Карлес Пуёл заявил, что «Реал» может стать ещё сильнее под руководством Джозе Мурино. Легенда каталонского клуба высоко оценил португальского специалиста, особо отметив его глубокое понимание футбола.

Эти слова Пуёл прозвучали после того, как Мурино вернулся в «Реал» и приступил к руководству командой до 2029 года.

Пуёл давно знаком с Мурино

Карлес Пуёл вспомнил, что познакомился с Мурино на раннем этапе своей карьеры в «Барселона».

«Мы говорим о великом тренере. Я познакомился с ним в “Барселона”, когда переходил из молодёжной команды в основной состав. Уже тогда было заметно, насколько глубоко он понимает футбол».

По мнению Пуёл, в дальнейшем Мурино доказал, что является тренером высочайшего уровня.

«Гвардиола и Мурино, Месси и Криштиану»

Пуёл также вспомнил первый период работы Мурино в «Реал». В то время противостояние мадридцев и «Барселона» было одним из главных противостояний в мировом футболе.

«Тогда на фоне противостояния Гвардиола и Мурино, Месси и Криштиану на поле блистали две великие команды. Я хорошо помню это великолепное соперничество».

Ожидается, что новый этап работы Мурино в «Реал» вновь сделает соперничество с «Барселона» центральной темой. Накануне нового сезона чемпионата Испании мадридцы снова рассматривают каталонцев в качестве одного из главных соперников.

Пуёл также верит в «Барселона»

Интересно, что легенда «Барселона», признав возможное усиление соперника, также выразил уверенность в перспективах своего клуба.

По его словам, «Барселона» по-прежнему остаётся сильной командой и может добиться хороших результатов в новом сезоне.

«Я по-прежнему верю, что “Барселона” является сильной командой и способна провести великолепный сезон. С Мурино “Реал” может стать ещё мощнее».

В новом сезоне ожидается очередное большое соперничество

Всё чаще звучат мнения о том, что возвращение Мурино может придать «Реал» новую энергию. Португальский специалист уже работал в клубе в 2010–2013 годах и в тот период вёл очень напряжённое соперничество с «Барселона».

Теперь перед тренером вновь стоит задача: превратить «Реал» в главного претендента на чемпионство Испании.

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Первое испытание уже близко

«Реал» проведёт свой первый матч нового сезона Ла Лига 22 августа против «Эспанол». Для Мурино это станет одним из первых серьёзных официальных испытаний во время второго периода работы в «Реал».

Заявление Пуёл ещё больше усилило интерес к «Эль Класико» накануне нового сезона: «Барселона» уверена в своих силах, а «Реал» вместе с Мурино вновь нацелен на самые высокие вершины.

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