Главный тренер «Бетиса» назвал причину поражения от «Барселоны»

·48·Спорт
Главный тренер «Бетиса» назвал причину поражения от «Барселоны»

В драматичном и богатом на голы центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 2:5. Однако это противостояние вызвало большой резонанс не только из-за красивых голов, но и из-за серьезных споров вокруг судейских решений.

Опытный главный тренер севильского клуба Мануэль Пеллегрини подверг жесткой критике решения главного арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, открыто обвинив молодого нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в провокации.

«У судьи нет понимания футбола»: главные претензии Пеллегрини

Наставник хозяев в интервью авторитетному изданию АС подчеркнул, что спорные эпизоды кардинально изменили ход игры:

  • Односторонние решения: «Честно говоря, работа арбитра вызвала удручающее настроение — у него напрочь отсутствовало такое понятие, как чувство футбола. Его решения напрямую и негативно повлияли на весь ход встречи;

  • Отмененный гол и опасная игра: Наш гол отменили — там мяч попал в руку из-за того, что толкнули Кучо, и это совершенно не повлияло на голевой момент. В другом же эпизоде нога игрока “Барселоны” поднялась на уровень головы соперника, но их гол засчитали;

  • Удаление, решившее судьбу матча: Судьбу встречи предрекла именно та красная карточка: Ламин Ямаль спровоцировал, а наш футболист ответил. На самом деле удалять не нужно было никого из них — судья должен был позвать обоих и ограничиться желтыми карточками. Этим решением игра фактически завершилась».

Конфликт на 54-й минуте: почему Берналь был удален с поля напрямую?

Самый острый момент, изменивший судьбу матча, произошел при счете 2:3, когда «Бетис» оказывал давление в попытке восстановить равновесие:

  • Удар головой и красная карточка: На 54-й минуте матча во время столкновения и взаимной перепалки полузащитник «Бетиса» Факундо Берналь ударил головой Ламина Ямаля;

  • Суровое наказание арбитра: Рефери без колебаний показал Берналю прямую красную карточку, вынудив хозяев остаться в меньшинстве;

  • Теплые слова в адрес Ямаля: Несмотря на претензии, тренер признал мастерство молодой звезды: «Ямаль — великий игрок. Его столкновение с Берналем было результатом напряжения игры. Я могу только поздравить Ламина с забитым красивым голом».

Получив численное преимущество, каталонцы под конец встречи забили еще два мяча и окончательно укрепили свое единоличное лидерство в турнирной таблице благодаря победе со счетом 5:2.

БетисБарселонаМануэль ПеллегриниРикардо де Бургос
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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