Открытое заявление Хайме Мунгии: когда состоится бой с Бектемиром Меликузиевым?

·206·Спорт
Открытое заявление Хайме Мунгии: когда состоится бой с Бектемиром Меликузиевым?

Обладатель пояса WBA во втором среднем весе, мексиканский мастер кожаной перчатки Хайме Мунгия узбекистанский претендент Бектемир Меликузиевсделал важное заявление по поводу обязательной защиты титула против него.

Мунгия в интервью известному изданию Те Ринг сообщил, что после поединка 31 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде он полностью готов выйти на ринг против Меликузиева, и что этот бой в первой половине 2027 года будет организован.

«Нужно полностью менять план подготовки»: почему затягивается бой с Меликузиевым?

То, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Хайме обязательный бой против узбекистанского нокаутера по прозвищу «Бек Булли» Бектемира Меликузиевастало для чемпиона неожиданной новостью:

  • Неожиданный приказ: Поскольку Мунгия уже долгое время готовился к турниру в Эр-Рияде, решение организации не вписалось в его планы;

  • Специфический соперник: Мексиканский боксер подчеркнул, что из-за мощного удара и необычного стиля Бектемира Меликузиева ему потребуется полностью перестроить тренировочный лагерь и тактику;

  • Точный срок: По этой причине Мунгия подтвердил, что не избегает выхода на ринг, но планирует провести защиту против Меликузиева в первые шесть месяцев 2027 года.

Испытание в Эр-Рияде и прогноз на бой Канело — Мбилли

До боя с Бектемиром Мунгию 31 октября ждет очередное важное испытание:

  • Бой против Никиты Цо: Хайме выйдет на ринг в Эр-Рияде против немца Никиты Цо и намерен досрочно победить соперника: «Это будет отличный бой, и нокаут обязательно будет зафиксирован», — сказал чемпион;

  • Вера в победу Канело: В главном событии этого боксерского вечера встретятся мексиканская суперзвезда Сауль «Канело» Альварес и чемпион WBC Кристиан Мбилли. Мунгия предсказал, что в этом бою его соотечественник Канело победит досрочно — нокаутом.

Для узбекистанских любителей бокса теперь главной интригой станет объявление официального места и точной даты чемпионского поединка между Бектемиром Меликузиевым и Хайме Мунгией после боев 31 октября.

Хайме МунгияБектемир МеликузиевСауль АльваресЭрик БазинянЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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