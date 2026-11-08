Шаг к поясу WBA: узбекский «Бульдозер» отпраздновал очередной нокаут (видео)

В центральном поединке престижного турнира «МУКА Боксинг» (Фурй бй те Сеа), прошедшего в городе Дубай (ОАЭ), известный узбекский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев одержал очередную яркую победу.

Наш соотечественник, выступающий во втором среднем весе, вышел на ринг против опытного таджикского боксера Караматулло Шарипова и решил исход боя досрочно — уже во втором раунде.

Быстрое давление и досрочный нокаут во 2-м раунде

В поединке, организованном под открытым небом на площадке Никки Беач, Меликузиев с первых секунд полностью взял инициативу в свои руки:

Давление в первом раунде: Бектемир своей привычной агрессивной манерой и серией мощных ударов заставил соперника уйти в глухую оборону, сокращая дистанцию и нанося тяжелые удары;

Решающий нокаут: Во втором раунде после серии тяжелых атак узбекского боксера Караматулло Шарипов не смог выдержать натиск, и рефери остановил бой, зафиксировав чистый нокаут.

Детали боя и статистика боксеров

Показатели Детали Турнир МУКА Боксинг (Фурй бй те Сеа) Дата проведения 6 ноября 2026 года Место Дубай, ОАЭ (площадка Никки Беач) Результат боя 2-й раунд (досрочный нокаут) Рекорд Бектемира Меликузиева 18 побед, 1 поражение (12 нокаутов) Рекорд Караматулло Шарипова 4 победы, 3 поражения, 1 ничья

Следующая цель — пояс WBA и Хайме Мунгия

Эта победа открывает перед нашим соотечественником большие перспективы на пути к чемпионскому поясу: