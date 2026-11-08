Шаг к поясу WBA: узбекский «Бульдозер» отпраздновал очередной нокаут (видео)
В центральном поединке престижного турнира «МУКА Боксинг» (Фурй бй те Сеа), прошедшего в городе Дубай (ОАЭ), известный узбекский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев одержал очередную яркую победу.
Наш соотечественник, выступающий во втором среднем весе, вышел на ринг против опытного таджикского боксера Караматулло Шарипова и решил исход боя досрочно — уже во втором раунде.
Быстрое давление и досрочный нокаут во 2-м раунде
В поединке, организованном под открытым небом на площадке Никки Беач, Меликузиев с первых секунд полностью взял инициативу в свои руки:
Давление в первом раунде: Бектемир своей привычной агрессивной манерой и серией мощных ударов заставил соперника уйти в глухую оборону, сокращая дистанцию и нанося тяжелые удары;
Решающий нокаут: Во втором раунде после серии тяжелых атак узбекского боксера Караматулло Шарипов не смог выдержать натиск, и рефери остановил бой, зафиксировав чистый нокаут.
Детали боя и статистика боксеров
Показатели
Детали
Турнир
МУКА Боксинг (Фурй бй те Сеа)
Дата проведения
6 ноября 2026 года
Место
Дубай, ОАЭ (площадка Никки Беач)
Результат боя
2-й раунд (досрочный нокаут)
Рекорд Бектемира Меликузиева
18 побед, 1 поражение (12 нокаутов)
Рекорд Караматулло Шарипова
4 победы, 3 поражения, 1 ничья
Следующая цель — пояс WBA и Хайме Мунгия
Эта победа открывает перед нашим соотечественником большие перспективы на пути к чемпионскому поясу:
Статус обязательного претендента: Бектемир Меликузиев в настоящее время является обязательным претендентом на титул во втором среднем весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация);
Чемпионский бой против Хайме Мунгии: Ожидается, что следующий поединок Бектемира пройдет против действующего чемпиона мира WBA в этом дивизионе, известной мексиканской суперзвезды Хайме Мунгии. Это противостояние может стать одним из крупнейших чемпионских боев в истории узбекского бокса.
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