Шаг к поясу WBA: узбекский «Бульдозер» отпраздновал очередной нокаут (видео)

·72·Спорт
Шаг к поясу WBA: узбекский «Бульдозер» отпраздновал очередной нокаут (видео)

В центральном поединке престижного турнира «МУКА Боксинг» (Фурй бй те Сеа), прошедшего в городе Дубай (ОАЭ), известный узбекский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев одержал очередную яркую победу.

Наш соотечественник, выступающий во втором среднем весе, вышел на ринг против опытного таджикского боксера Караматулло Шарипова и решил исход боя досрочно — уже во втором раунде.

Быстрое давление и досрочный нокаут во 2-м раунде

В поединке, организованном под открытым небом на площадке Никки Беач, Меликузиев с первых секунд полностью взял инициативу в свои руки:

  • Давление в первом раунде: Бектемир своей привычной агрессивной манерой и серией мощных ударов заставил соперника уйти в глухую оборону, сокращая дистанцию и нанося тяжелые удары;

  • Решающий нокаут: Во втором раунде после серии тяжелых атак узбекского боксера Караматулло Шарипов не смог выдержать натиск, и рефери остановил бой, зафиксировав чистый нокаут.

Детали боя и статистика боксеров

Показатели

Детали

Турнир

МУКА Боксинг (Фурй бй те Сеа)

Дата проведения

6 ноября 2026 года

Место

Дубай, ОАЭ (площадка Никки Беач)

Результат боя

2-й раунд (досрочный нокаут)

Рекорд Бектемира Меликузиева

18 побед, 1 поражение (12 нокаутов)

Рекорд Караматулло Шарипова

4 победы, 3 поражения, 1 ничья

Следующая цель — пояс WBA и Хайме Мунгия

Эта победа открывает перед нашим соотечественником большие перспективы на пути к чемпионскому поясу:

  • Статус обязательного претендента: Бектемир Меликузиев в настоящее время является обязательным претендентом на титул во втором среднем весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация);

  • Чемпионский бой против Хайме Мунгии: Ожидается, что следующий поединок Бектемира пройдет против действующего чемпиона мира WBA в этом дивизионе, известной мексиканской суперзвезды Хайме Мунгии. Это противостояние может стать одним из крупнейших чемпионских боев в истории узбекского бокса.

Бектемир МеликузиевMUKA BoxingХайме МунгияWBA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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