Меликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту пояса

Во втором среднем весе вокруг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сложилась неожиданная и спорная ситуация. Ранее организация заявляла, что узбекистанский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев является официальным обязательным претендентом в данном весе, и сообщала, что не утвердит проведение боя чемпиона Хайме Мунгии с другим соперником. Однако, несмотря на все возражения, на официальных ресурсах WBA было объявлено о проведении боя Мунгии против россиянина Никиты Зона за защиту пояса.

Организация пока не дала официальных дополнительных комментариев по поводу данного решения, вызывающего вопросы у болельщиков и специалистов.

Вечер в Эр-Рияде: Информация с официальной афиши

Согласно опубликованному официальному постеру, детали боя за мировой чемпионский пояс WBA следующие:

Дата и место: Бой пройдет 31 октября 2026 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде;

Весовая категория: Второй средний вес (WBA Ворлд Супер Миддлевеигхт);

Права на трансляцию: Этот вечер бокса будет транслироваться в прямом эфире по всему миру через международную стриминговую платформу ДАЗН.

Сравнение двух боксеров: Цифры и показатели

Сравнительная статистика, представленная WBA, наглядно демонстрирует шансы обоих спортсменов:

Хайме Мунгия (Мексика): Рост: 183 см (6' 0"); Рекорд: 45 побед, 2 поражения (45-2-0); Нокауты: 35 нокаутов (процент нокаутов — 74,47%); Статус: Опытный мексиканский мастер кожаной перчатки и чемпион дивизиона.

Никита Зон (Россия): Рост: 187 см (6' 1½") — имеет небольшое преимущество в росте над чемпионом; Рекорд: 11 побед, без поражений, 1 ничья (11-0-1); Нокауты: 9 нокаутов (процент нокаутов — 75%); Статус: Непобежденный соперник с высокой ударной мощью.



Вопрос Бектемира Меликузиева остается открытым

Хотя WBA, судя по всему, одобрила чемпионский бой, неопределенность в отношении законных прав узбекистанского боксера сохраняется:

Статус официального претендента: Бектемир Меликузиев по версии WBA считается официальным претендентом №1 во втором среднем весе, и именно он должен был выйти на чемпионский бой с Мунгией;

Прежняя позиция организации: Руководство WBA заявляло, что изучит ситуацию при объявлении боя Мунгии с Зоном и что право обязательного претендента Меликузиева является приоритетным;

Следующий этап: Если этот бой официально состоится, вполне вероятно, что победителю в свою очередь придется защищать пояс против Бектемира Меликузиева, в противном случае организация может отозвать чемпионский статус.

В настоящее время узбекская боксерская общественность и промоутеры ждут окончательного решения WBA относительно судьбы претендентства Меликузиева.