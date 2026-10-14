Меликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту пояса

·43·Спорт
Меликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту пояса

Во втором среднем весе вокруг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сложилась неожиданная и спорная ситуация. Ранее организация заявляла, что узбекистанский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев является официальным обязательным претендентом в данном весе, и сообщала, что не утвердит проведение боя чемпиона Хайме Мунгии с другим соперником. Однако, несмотря на все возражения, на официальных ресурсах WBA было объявлено о проведении боя Мунгии против россиянина Никиты Зона за защиту пояса.

Организация пока не дала официальных дополнительных комментариев по поводу данного решения, вызывающего вопросы у болельщиков и специалистов.

Вечер в Эр-Рияде: Информация с официальной афиши

Согласно опубликованному официальному постеру, детали боя за мировой чемпионский пояс WBA следующие:

  • Дата и место: Бой пройдет 31 октября 2026 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде;

  • Весовая категория: Второй средний вес (WBA Ворлд Супер Миддлевеигхт);

  • Права на трансляцию: Этот вечер бокса будет транслироваться в прямом эфире по всему миру через международную стриминговую платформу ДАЗН.

Сравнение двух боксеров: Цифры и показатели

Сравнительная статистика, представленная WBA, наглядно демонстрирует шансы обоих спортсменов:

  • Хайме Мунгия (Мексика):

    • Рост: 183 см (6' 0");

    • Рекорд: 45 побед, 2 поражения (45-2-0);

    • Нокауты: 35 нокаутов (процент нокаутов — 74,47%);

    • Статус: Опытный мексиканский мастер кожаной перчатки и чемпион дивизиона.

  • Никита Зон (Россия):

    • Рост: 187 см (6' 1½") — имеет небольшое преимущество в росте над чемпионом;

    • Рекорд: 11 побед, без поражений, 1 ничья (11-0-1);

    • Нокауты: 9 нокаутов (процент нокаутов — 75%);

    • Статус: Непобежденный соперник с высокой ударной мощью.

Меликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту пояса

Вопрос Бектемира Меликузиева остается открытым

Хотя WBA, судя по всему, одобрила чемпионский бой, неопределенность в отношении законных прав узбекистанского боксера сохраняется:

  • Статус официального претендента: Бектемир Меликузиев по версии WBA считается официальным претендентом №1 во втором среднем весе, и именно он должен был выйти на чемпионский бой с Мунгией;

  • Прежняя позиция организации: Руководство WBA заявляло, что изучит ситуацию при объявлении боя Мунгии с Зоном и что право обязательного претендента Меликузиева является приоритетным;

  • Следующий этап: Если этот бой официально состоится, вполне вероятно, что победителю в свою очередь придется защищать пояс против Бектемира Меликузиева, в противном случае организация может отозвать чемпионский статус.

В настоящее время узбекская боксерская общественность и промоутеры ждут окончательного решения WBA относительно судьбы претендентства Меликузиева.

WBAБектемир МеликузиевХайме МунгияНикита Зон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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