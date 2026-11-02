Сенсационное заявление: состоится ли бой за звание чемпиона мира между Мунгией и Меликузиевым?

·61·Спорт
Сенсационное заявление: состоится ли бой за звание чемпиона мира между Мунгией и Меликузиевым?

Очередной крупный вечер профессионального бокса, прошедший в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, завершился неожиданной и волнующей новостью для узбекистанских любителей кожаной перчатки.

Действующий чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе, знаменитая мексиканская звезда Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) после успешной защиты своего титула открыто заявил о намерении провести свой следующий бой против нашего соотечественника Бектемира Меликузиева (17-1, 11 КО).

Победа в Эр-Рияде и вызов прямо с ринга

В своем очередном защитном поединке Мунгия вышел на ринг против непобежденного российского претендента Никиты Зони (12-1-1, 10 КО). Чемпион, одержавший победу единогласным решением судей в напряженном противостоянии, сразу после окончания боя привлек внимание всех к узбекскому боксеру:

— Что теперь? Кто может стать твоим следующим соперником?

Хайме Мунгия: «Пока неясно, но я думаю, что это будет Меликузиев. Ты следующий соперник, мой друг!»

Почему бой Мунгия – Меликузиев неизбежен?

Вероятность организации этого поединка основана не просто на устном призыве, а на официальных обязательствах:

  • 1-е место в рейтинге WBA: Бектемир Меликузиев лидирует в официальном рейтинге организации WBA в суперсреднем весе (168 фунтов);

  • Статус обязательного претендента: Организация утвердила Меликузиева в качестве официального и обязательного претендента на чемпионский пояс. Это означает, что для сохранения пояса Мунгия обязан выйти на бой против узбекистанского нокаутера;

  • Одно из самых интригующих противостояний года: Встреча двух обладателей мощного удара и атакующих боксеров, делающих ставку на давление, считается супербоем, сулящим большую прибыль как международным промоутерам, так и спортивным организаторам Саудовской Аравии.

Если стороны успешно завершат переговоры, в ближайшие месяцы мы можем стать свидетелями чемпионского боя, имеющего огромное значение для истории узбекского бокса в мире профессионального спорта.

Бектемир МеликузиевХайме МунгияWBAПрофессиональный бокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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