Между Хамзой Ширазом и Жанибеком Алимханулы состоится чемпионский бой

·20·Спорт
Между Хамзой Ширазом и Жанибеком Алимханулы состоится чемпионский бой

В профессиональном боксе в суперсреднем весе официально начинается подготовка к очередному большому мегабою. Престижная WBO (Всемирная боксёрская организация) отдала действующему чемпиону — британцу Хамзе Ширазу — прямое распоряжение защищать чемпионский пояс в бою против казахстанской звезды бокса Жанибека Алимханулы.

Как сообщает всемирно известное издание ESPN, сторонам предоставлен официальный срок в несколько недель для согласования условий боя, места его проведения и гонораров.

Допинговый скандал и оправдательное решение WBO

Неопределённость вокруг Жанибека Алимханулы наконец официально разрешилась. В прошлом году из-за обнаружения в его крови запрещённого вещества возникла угроза длительной дисквалификации. Однако боксёр своевременно смог предоставить организации необходимые медицинские обоснования и доказательства:

«В прошлом году у Алимханулы был обнаружен допинг. Однако до его длительного отстранения Жанибек предоставил организации WBO все необходимые медицинские документы и официальные сведения. Комитет рассмотрел эти доказательства и в итоге признал, что казахстанский боксёр не нарушал правила WBO», — говорится в официальном заявлении организации.

Таким образом, полностью оправданный по всем подозрениям Алимханулы сохранил статус претендента на титул чемпиона в суперсреднем весе, принадлежащий Хамзе Ширазу.

Ситуация в дивизионе: Бектемир Меликозиёв в топ-10

Острая борьба, разворачивающаяся в этой весовой категории, чрезвычайно интересна и для узбекских поклонников бокса:

  • Бектемир Меликозиёв занимает 7-е место в рейтинге: узбекский искусный мастер перчаток, известный под прозвищем «Бек Булли», Бектемир Меликозиёв занимает 7-ю позицию в официальном рейтинге WBO в суперсреднем весе;

  • Перспективы борьбы за пояс: бой между Хамзой Ширазом и Жанибеком Алимханулы также определит будущие титульные возможности таких топ-бойцов, как Бектемир Меликозиёв, ожидающий своей очереди на чемпионский титул в этом дивизионе.

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Хамза ШиразЖанибек АлимханулыВсемирная боксёрская организацияБектемир МеликузиевESPN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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