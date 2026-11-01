Альварес и Мунгия победили своих соперников: подробности громких боев в Эр-Рияде

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд вновь стала центром мирового бокса. В рамках крупного вечера профессионального бокса, приковавшего внимание множества болельщиков, бывший абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес и обладатель пояса WBA Хайме Мунгия провели свои важные поединки и одержали уверенные победы.

Результаты этого вечера имеют особое значение для узбекистанских любителей бокса, поскольку исход со-главного боя был напрямую связан с будущим нашего соотечественника Бектемира Меликузиева.

Мастер-класс от Канело: 12-раундовое противостояние с Мбилли

В главном бою вечера бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес вышел на ринг против чемпиона во втором среднем весе Кристиана Мбилли:

Яростное сопротивление: Не знающий поражений Мбилли пытался оказать серьезное сопротивление Канело, однако опыт и точные удары сделали свое дело;

Единогласное решение судей: По итогам 12-раундового противостояния боковые судьи отдали победу Саулю Альваресу со счетом 115-112, 116-111 и 117-110.

Мунгия сохранил пояс: настала очередь Бектемира!

Во втором по значимости поединке вечера (Ко-маин евент) мексиканец Хайме Мунгия встретился с Никитой Зоном:

Уверенная защита: Мунгия продемонстрировал свое превосходство в этом бою и одержал победу единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111), сохранив за собой пояс WBA;

Неизбежен ли бой с Меликузиевым?: Согласно ранее достигнутому официальному соглашению и письменным гарантиям, победитель боя Мунгия — Зон должен провести свой следующий поединок против обязательного претендента WBA Бектемира Меликузиева. Таким образом, ожидается, что следующим претендентом станет именно узбекистанский мастер кожаной перчатки.

Официальные результаты боев:

Сауль «Канело» Альварес — Кристиан Мбилли: победа по очкам (115-112, 116-111, 117-110);

Хайме Мунгия — Никита Зон: победа по очкам (116-112, 117-111, 117-111) — успешная защита пояса WBA.

После побед в Эр-Рияде крупные чемпионские противостояния в суперсреднем весе приобретают еще более острый характер.