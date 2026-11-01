Альварес и Мунгия победили своих соперников: подробности громких боев в Эр-Рияде
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд вновь стала центром мирового бокса. В рамках крупного вечера профессионального бокса, приковавшего внимание множества болельщиков, бывший абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес и обладатель пояса WBA Хайме Мунгия провели свои важные поединки и одержали уверенные победы.
Результаты этого вечера имеют особое значение для узбекистанских любителей бокса, поскольку исход со-главного боя был напрямую связан с будущим нашего соотечественника Бектемира Меликузиева.
Мастер-класс от Канело: 12-раундовое противостояние с Мбилли
В главном бою вечера бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес вышел на ринг против чемпиона во втором среднем весе Кристиана Мбилли:
Яростное сопротивление: Не знающий поражений Мбилли пытался оказать серьезное сопротивление Канело, однако опыт и точные удары сделали свое дело;
Единогласное решение судей: По итогам 12-раундового противостояния боковые судьи отдали победу Саулю Альваресу со счетом 115-112, 116-111 и 117-110.
Мунгия сохранил пояс: настала очередь Бектемира!
Во втором по значимости поединке вечера (Ко-маин евент) мексиканец Хайме Мунгия встретился с Никитой Зоном:
Уверенная защита: Мунгия продемонстрировал свое превосходство в этом бою и одержал победу единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111), сохранив за собой пояс WBA;
Неизбежен ли бой с Меликузиевым?: Согласно ранее достигнутому официальному соглашению и письменным гарантиям, победитель боя Мунгия — Зон должен провести свой следующий поединок против обязательного претендента WBA Бектемира Меликузиева. Таким образом, ожидается, что следующим претендентом станет именно узбекистанский мастер кожаной перчатки.
Официальные результаты боев:
Сауль «Канело» Альварес — Кристиан Мбилли: победа по очкам (115-112, 116-111, 117-110);
Хайме Мунгия — Никита Зон: победа по очкам (116-112, 117-111, 117-111) — успешная защита пояса WBA.
После побед в Эр-Рияде крупные чемпионские противостояния в суперсреднем весе приобретают еще более острый характер.
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