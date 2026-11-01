Альварес и Мунгия победили своих соперников: подробности громких боев в Эр-Рияде

·58·Спорт
Альварес и Мунгия победили своих соперников: подробности громких боев в Эр-Рияде

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд вновь стала центром мирового бокса. В рамках крупного вечера профессионального бокса, приковавшего внимание множества болельщиков, бывший абсолютный чемпион мира Сауль «Канело» Альварес и обладатель пояса WBA Хайме Мунгия провели свои важные поединки и одержали уверенные победы.

Результаты этого вечера имеют особое значение для узбекистанских любителей бокса, поскольку исход со-главного боя был напрямую связан с будущим нашего соотечественника Бектемира Меликузиева.

Мастер-класс от Канело: 12-раундовое противостояние с Мбилли

В главном бою вечера бывший абсолютный чемпион мира Сауль Альварес вышел на ринг против чемпиона во втором среднем весе Кристиана Мбилли:

  • Яростное сопротивление: Не знающий поражений Мбилли пытался оказать серьезное сопротивление Канело, однако опыт и точные удары сделали свое дело;

  • Единогласное решение судей: По итогам 12-раундового противостояния боковые судьи отдали победу Саулю Альваресу со счетом 115-112, 116-111 и 117-110.

Мунгия сохранил пояс: настала очередь Бектемира!

Во втором по значимости поединке вечера (Ко-маин евент) мексиканец Хайме Мунгия встретился с Никитой Зоном:

  • Уверенная защита: Мунгия продемонстрировал свое превосходство в этом бою и одержал победу единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111), сохранив за собой пояс WBA;

  • Неизбежен ли бой с Меликузиевым?: Согласно ранее достигнутому официальному соглашению и письменным гарантиям, победитель боя Мунгия — Зон должен провести свой следующий поединок против обязательного претендента WBA Бектемира Меликузиева. Таким образом, ожидается, что следующим претендентом станет именно узбекистанский мастер кожаной перчатки.

Официальные результаты боев:

  • Сауль «Канело» Альварес — Кристиан Мбилли: победа по очкам (115-112, 116-111, 117-110);

  • Хайме Мунгия — Никита Зон: победа по очкам (116-112, 117-111, 117-111) — успешная защита пояса WBA.

После побед в Эр-Рияде крупные чемпионские противостояния в суперсреднем весе приобретают еще более острый характер.

Сауль АльваресБектемир МеликузиевХайме МунгияWBA
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Команда Бектемира Меликузиева объяснила, почему разрешила Мунгии провести бой за поясКоманда Бектемира Меликузиева объяснила, почему разрешила Мунгии провести бой за поясСегодня 19:43Меликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту поясаМеликузиев подождет?: Объявлен бой Мунгии против Зона за защиту пояса14 октября 13:47WBA не утвердила чемпионский бой между Мунгией и Никитой ЗономWBA не утвердила чемпионский бой между Мунгией и Никитой Зоном10 октября 07:00Бектемир Меликузиев отстранен от чемпионского боя, для Мунгии нашелся удобный соперникБектемир Меликузиев отстранен от чемпионского боя, для Мунгии нашелся удобный соперник9 октября 08:17Бектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпиономБектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпионом8 октября 21:46Бектемир Меликузиев обвинил WBA и Хайме Мунгию в неуважении и вызвал на открытый бойБектемир Меликузиев обвинил WBA и Хайме Мунгию в неуважении и вызвал на открытый бой7 октября 07:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»