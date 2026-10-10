WBA не утвердила чемпионский бой между Мунгией и Никитой Зоном

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с важным официальным заявлением по поводу предстоящих боев в среднем весе. Организация сообщила, что пока официально не утвердила бой между мексиканской звездой Хайме Мунгией и немцем Никитой Зоном.

Самое главное, ассоциация твердо подчеркнула, что узбекский мастер кожаной перчатки Бектемир Меликузиев сохраняет статус официального обязательного претендента (мандаторй чалленгер) на пояс WBA в данном весе.

Спорная ситуация: почему бой с Зоном не был одобрен?

В последние дни в мире международного бокса широко распространились сообщения о проведении поединка за чемпионский пояс WBA между Хайме Мунгией и Никитой Зоном. Однако руководство ассоциации заявило, что официального разрешения на это не дано:

Угроза нарушения статуса: Согласно правилам организации, действующий чемпион или обладатель временного пояса должен провести бой с официальным обязательным претендентом;

Ситуация под контролем: В заявлении WBA отмечается, что руководство ассоциации рассмотрит ситуацию и порядок процедур, связанные с боем Мунгия — Зон, в индивидуальном порядке;

Отсутствие официального разрешения: По этой причине чемпионский бой Никиты Зона против Хайме Мунгии пока официально не одобрен организацией.

Шанс Меликузиева на чемпионство сохранен

Для узбекского нокаутера Бектемира «Белика» Меликузиева эта новость имеет важное значение:

Претендент номер один: Возглавляющий официальный рейтинг WBA Меликузиев имеет право на прямой бой за пояс;

Искусственный обход очереди не допускается: Если организация не даст согласия на бой Мунгия — Зон, Мунгия для защиты своего пояса должен будет выйти на ринг именно против Бектемира или оставить пояс вакантным.

Ожидается, что руководство WBA в ближайшие дни официально объявит окончательное решение по обязательному бою за защиту титула в этой весовой категории.