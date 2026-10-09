Бектемир Меликузиев отстранен от чемпионского боя, для Мунгии нашелся удобный соперник

·52·Спорт
Бектемир Меликузиев отстранен от чемпионского боя, для Мунгии нашелся удобный соперник

В профессиональном боксе во втором среднем весе было принято неожиданное и откровенно спорное решение. Первый номер официального обязательного претендента по версии WBA, наш соотечественник Бектемир Меликузиев был официально лишен титульного поединка против действующего чемпиона мира Хайме Мунгии.

Согласно официальному сообщению ДАЗН Боксинг, мексиканский чемпион вместо проведения обязательной защиты против узбекского боксера получил возможность провести добровольную защиту пояса против совершенно другого соперника.

Большой кард в Эр-Рияде: Канело и новый соперник Мунгии

Объявлен состав участников следующего грандиозного вечера бокса, запланированного в Саудовской Аравии:

  • Супершоу 31 октября: Промоутеры Риядх Сеасон представили полный кард турнира, который пройдет в Эр-Рияде;

  • Главное противостояние: В центральном бою вечера бывший абсолютный чемпион Сауль «Канело» Альварес выйдет на ринг против непобежденного Кристиана Мбилли за пояс WBC;

  • Удобный выбор Мунгии: В андеркарде вечера Хайме Мунгия проведет добровольную защиту чемпионского титула WBA. В качестве его соперника был выбран российский боксер Никита Зоня, занимающий лишь 9-е место в рейтинге.

Сроки и регламент попраны: почему не стали ждать 21 октября?

Тот факт, что сама организация WBA действовала вразрез с собственным решением, вызвал серьезные сомнения в боксерском сообществе:

  • Статус претендента в течение года: Бектемир Меликузиев удерживал 1-ю строчку в рейтинге более года и честно ждал чемпионского боя;

  • Нарушенный дедлайн: В сентябре организация выдала указание по обязательному бою, назначив сторонам официальный срок завершения переговоров до 21 октября;

  • Неожиданный поворот: Несмотря на то, что до окончания установленного срока оставалось почти две недели, ассоциация разрешила чемпиону провести бой с боксером из нижней части рейтинга.

Отвергнутые деньги, бесплатный бой и вызов в Ташкент

В ходе переговоров команда Мунгии задействовала все средства, чтобы избежать встречи с Бектемиром:

  • Уловка «Степ-асиде»: Мексиканцы предложили Меликузиеву специальную денежную компенсацию за то, чтобы он временно уступил очередь претендента и подождал;

  • Мужественная позиция: Наш соотечественник резко отверг деньги, открыто заявив: «Спортивные правила должны уважаться, я готов драться за пояс даже бесплатно (без гонорара) и без тестов»;

  • Финансовое предложение: Бектемир предложил провести бой в Узбекистане и выплатить Мунгии дополнительный гонорар, если проблема была в нем, однако чемпион оставил эти призывы полностью без ответа.

Многие независимые спортивные эксперты отмечают, что мексиканский мастер кожаной перчатки, опасаясь сокрушительных ударов Бектемира Меликузиева, при поддержке саудовских промоутеров обошел это бескомпромиссное противостояние с целью сохранить свой пояс. А откровенное попрание организацией WBA интересов обязательного претендента вновь ставит под вопрос проблему прозрачности в международных боксерских организациях.

Бектемир МеликузиевХайме МунгияWBAЭр-Рияд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпиономБектемир Меликузиев раскрыл беспрецедентные уступки на бой с чемпиономВчера 21:46Бектемир Меликузиев обвинил WBA и Хайме Мунгию в неуважении и вызвал на открытый бойБектемир Меликузиев обвинил WBA и Хайме Мунгию в неуважении и вызвал на открытый бой7 октября 07:51Бектемир Меликузиев отверг денежное предложение чемпиона WBA Хайме МунгииБектемир Меликузиев отверг денежное предложение чемпиона WBA Хайме МунгииВчера 21:42Куда исчез Дусматов? Сенсационные изменения в рейтинге WBA среди узбекских боксеровКуда исчез Дусматов? Сенсационные изменения в рейтинге WBA среди узбекских боксеровВчера 21:55Шахрам Гиясов обратился к болельщикам после своего первого пораженияШахрам Гиясов обратился к болельщикам после своего первого поражения25 мая 12:57«Приказ отдан»: официально утвержден чемпионский бой Бектемира Меликузиева против Хайме Мунгии«Приказ отдан»: официально утвержден чемпионский бой Бектемира Меликузиева против Хайме Мунгии22 сентября 15:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?