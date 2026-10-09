Бектемир Меликузиев отстранен от чемпионского боя, для Мунгии нашелся удобный соперник

В профессиональном боксе во втором среднем весе было принято неожиданное и откровенно спорное решение. Первый номер официального обязательного претендента по версии WBA, наш соотечественник Бектемир Меликузиев был официально лишен титульного поединка против действующего чемпиона мира Хайме Мунгии.

Согласно официальному сообщению ДАЗН Боксинг, мексиканский чемпион вместо проведения обязательной защиты против узбекского боксера получил возможность провести добровольную защиту пояса против совершенно другого соперника.

Большой кард в Эр-Рияде: Канело и новый соперник Мунгии

Объявлен состав участников следующего грандиозного вечера бокса, запланированного в Саудовской Аравии:

Супершоу 31 октября: Промоутеры Риядх Сеасон представили полный кард турнира, который пройдет в Эр-Рияде;

Главное противостояние: В центральном бою вечера бывший абсолютный чемпион Сауль «Канело» Альварес выйдет на ринг против непобежденного Кристиана Мбилли за пояс WBC;

Удобный выбор Мунгии: В андеркарде вечера Хайме Мунгия проведет добровольную защиту чемпионского титула WBA. В качестве его соперника был выбран российский боксер Никита Зоня, занимающий лишь 9-е место в рейтинге.

Сроки и регламент попраны: почему не стали ждать 21 октября?

Тот факт, что сама организация WBA действовала вразрез с собственным решением, вызвал серьезные сомнения в боксерском сообществе:

Статус претендента в течение года: Бектемир Меликузиев удерживал 1-ю строчку в рейтинге более года и честно ждал чемпионского боя;

Нарушенный дедлайн: В сентябре организация выдала указание по обязательному бою, назначив сторонам официальный срок завершения переговоров до 21 октября ;

Неожиданный поворот: Несмотря на то, что до окончания установленного срока оставалось почти две недели, ассоциация разрешила чемпиону провести бой с боксером из нижней части рейтинга.

Отвергнутые деньги, бесплатный бой и вызов в Ташкент

В ходе переговоров команда Мунгии задействовала все средства, чтобы избежать встречи с Бектемиром:

Уловка «Степ-асиде»: Мексиканцы предложили Меликузиеву специальную денежную компенсацию за то, чтобы он временно уступил очередь претендента и подождал;

Мужественная позиция: Наш соотечественник резко отверг деньги, открыто заявив: «Спортивные правила должны уважаться, я готов драться за пояс даже бесплатно (без гонорара) и без тестов»;

Финансовое предложение: Бектемир предложил провести бой в Узбекистане и выплатить Мунгии дополнительный гонорар, если проблема была в нем, однако чемпион оставил эти призывы полностью без ответа.

Многие независимые спортивные эксперты отмечают, что мексиканский мастер кожаной перчатки, опасаясь сокрушительных ударов Бектемира Меликузиева, при поддержке саудовских промоутеров обошел это бескомпромиссное противостояние с целью сохранить свой пояс. А откровенное попрание организацией WBA интересов обязательного претендента вновь ставит под вопрос проблему прозрачности в международных боксерских организациях.