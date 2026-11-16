Бектемир Меликузиев приближается к чемпионскому бою: WBA официально отдала распоряжение

В мире профессионального бокса появилась важная новость о следующем громком поединке с участием нашего соотечественника. Как сообщает влиятельное мексиканское издание Изкуиердазо со ссылкой на президента WBA Хильберто Мендосу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально распорядилась организовать чемпионский бой во втором среднем весе.

30-дневный срок и угроза аукциона

По данным источника, командам действующего чемпиона, мексиканца Хайме Мунгии, и нашего соотечественника, признанного обязательным претендентом, Бектемира Меликузиева, для достижения взаимного соглашения до 13 декабря предоставлен срок около 30 дней.

Если стороны не смогут прийти к согласию по условиям контракта в установленный срок, право на организацию боя может быть выставлено на торги (аукцион). При этом распределение гонораров в соотношении 60/40 утверждено как обязательное.