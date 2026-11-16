Бектемир Меликузиев приближается к чемпионскому бою: WBA официально отдала распоряжение

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Бектемир Меликузиев приближается к чемпионскому бою: WBA официально отдала распоряжение
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  • Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально распорядилась организовать чемпионский бой между действующим чемпионом Хайме Мунгией и обязательным претендентом Бектемиром Меликузиевым.
  • Сторонам предоставлен 30-дневный срок до 13 декабря для достижения согласия по условиям контракта.
  • В случае отсутствия согласия в установленный срок, право на организацию боя может быть выставлено на аукцион с распределением гонораров в соотношении 60/40.

В мире профессионального бокса появилась важная новость о следующем громком поединке с участием нашего соотечественника. Как сообщает влиятельное мексиканское издание Изкуиердазо со ссылкой на президента WBA Хильберто Мендосу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально распорядилась организовать чемпионский бой во втором среднем весе.

30-дневный срок и угроза аукциона

По данным источника, командам действующего чемпиона, мексиканца Хайме Мунгии, и нашего соотечественника, признанного обязательным претендентом, Бектемира Меликузиева, для достижения взаимного соглашения до 13 декабря предоставлен срок около 30 дней.

Если стороны не смогут прийти к согласию по условиям контракта в установленный срок, право на организацию боя может быть выставлено на торги (аукцион). При этом распределение гонораров в соотношении 60/40 утверждено как обязательное.

Детали и условия боя

Информация

Действующий чемпион

Хайме Мунгия (Мексика, чемпион WBA)

Обязательный претендент

Бектемир Меликузиев (Узбекистан)

Установленный срок

Достижение соглашения до 13 декабря (30 дней)

Условие распределения

В случае отсутствия соглашения — аукцион с распределением 60/40

Значимость боя и ситуация в весовой категории

Хайме Мунгия в настоящее время удерживает титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Известный узбекский боксер Бектемир Меликузиев, показав высокие результаты в своей весовой категории, получил статус официального и обязательного претендента на пояс этой организации. Организация этого боя может открыть новую страницу в истории нашего национального бокса.

Как вы считаете, сможет ли Бектемир Меликузиев выйти на ринг против Хайме Мунгии и завоевать чемпионский пояс? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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