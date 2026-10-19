Парма — Торино: составы и текстовая трансляция

·37·Спорт
Парма — Торино: составы и текстовая трансляция

Серия А: ПармаТорино. Начало матча: 19 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Парма»: 40. Корви Э., 10. Бернабе А., 27. Бритчги С., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Дж., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.

Запасные «Парма»: 29. Карбони Ф., 8. Кремаски Б., 30. Даффара Дж., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 72. Дробнич Д., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 32. Ордоньес К., 4. Сьерро В.

Главный тренер «Парма»: Джилардино А.

Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 19. Адамс Ч., 45. Бельгали Р., 21. Браганса Д., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.

Запасные «Торино»: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи Ч., 5. Джемерт Э., 28. Фитц-Джим К., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 13. Родригес Р., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.

Главный тренер «Торино»: Абате И.

Прямая трансляция0-2 LIVE
45+2
Первый тайм окончен.
45
Осталась 1 добавочная минута матча.
45+1
Никола Влашич (Торино) сыграл рукой, нарушив правила.
44
Диего Карлос (Парма) нанёс хороший удар из-за пределов штрафной по центру ворот, но Лукас Перри без труда завладел мячом.
42
Игра пока остановлена, Сауль Коко («Торино») получил травму, на поле должны выйти врачи.
38
Диего Карлос (Парма) пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал мяч, и серьезной угрозы вортам не возникло.
37🟨
Ардиан Исмайли (Торино) за грубую игру не мог ожидать ничего другого, кроме жёлтой карточки. И это действительно жёлтая карточка. Джованни Айролди даже не сомневался, доставая её из кармана.
35
Диего Карлос (Парма) протащил мяч из-за пределов штрафной и пробил, но удар пришелся точно по центру ворот, не доставив проблем Лукасу Перри. Спокойный сейв.
34
Диего Карлос (Парма) после подачи с углового перепрыгнул защитников и пробил головой по центру ворот. Удар издали получился не слишком сильным, и вратарь легко забрал мяч.
34
Парма заработала угловой. Их соперники сталкиваются с угрозой очередной атаки.
34
Джованни Фаббиан (Парма) остался один в штрафной и пробил, но его удар великолепно заблокировал один из защитников.
33
Давид Ромеро (Парма) получил мяч в штрафной площади и нанес опасный удар в нижний правый угол ворот. Лукас Перри совершил потрясающий сейв и отразил его удар!
28🟨
Диего Карлос («Парма») получил желтую карточку от Джованни Айролди за фол против игрока соперника.
26
Джованни Айролди после проверки VAR не изменил своего решения. Нарушения нет, гол засчитан!
25VAR
Игроки Торино прервали празднование, так как судья Джованни Айролди показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы проверить офсайд в начале атаки.
24
Джованни Симеоне (Торино) мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник.
240-2
Че Адамс («Торино») первым успел к отскочившему у ворот мячу и головой переправил его в сетку.
21
Благодаря великолепному блоку защитника, угловой удар в исполнении Торино не принес результата.
21
Пьетро Комуццо (Торино) упустил великолепный шанс, пробив головой после штрафного из пределов штрафной площади. Его удар прошел значительно мимо левой штанги.
16
Мандела Кейта (Парма) пробил из дальневосточной дистанции, но защитник заблокировал удар.
14
Алессио Каччамани (Торино) оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
11
Пьетро Комуццо (Торино) пробил издали, но мяч пролетел рядом с левой штангой и в створ не попал.
10
Эль-Билаль Туре (Парма) пробил из штрафной, но защитники вовремя заблокировали удар.
40-1
Гол! Джованни Симеоне (Торино) после великолепной передачи Рафика Белгали принял мяч в штрафной площади и точно пробил в левый угол ворот. Счет 0:1.
3
Мяч взмыл вверх, Роландо Мандрагора (Торино) не смог его обработать, и он попал в руку, судья дал свисток за нарушение.
1
Саул Коко (Торино) выпрыгнул высоко на подачу в штрафную, но его удар головой прошёл рядом с левой штангой.
1
Вместо подачи в штрафную «Торино», угловой разыграли коротко.
1
Че Адамс (Торино) нанес мощный удар по воротам, но один из защитников заблокировал его. Мяч ушел за пределы поля. Торино выполнит угловой.
1
Матч только что начался.
23:46
Игроки наконец вышли на поле! Торино разводит с центра.
23:45
Сегодняшний матч обслужит Джованни Айролди.
23:45
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
23:45
Привет всем футбольным болельщикам, мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
ПармаТориноСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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