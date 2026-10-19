Парма — Торино: составы и текстовая трансляция
Серия А: Парма — Торино. Начало матча: 19 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Парма»: 40. Корви Э., 10. Бернабе А., 27. Бритчги С., 15. Дельпрато Э. (капитан), 34. Диего Карлос, 80. Фаббиан Дж., 16. Кейта М., 9. Ромеро Д., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.
Запасные «Парма»: 29. Карбони Ф., 8. Кремаски Б., 30. Даффара Дж., 25. Де Мартис Т., 7. Диалло О., 72. Дробнич Д., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 76. Лонтани С., 3. Ндиайе А., 32. Ордоньес К., 4. Сьерро В.
Главный тренер «Парма»: Джилардино А.
Стартовый состав «Торино»: 20. Лукас Перри, 19. Адамс Ч., 45. Бельгали Р., 21. Браганса Д., 77. Каччамани А., 23. Коко С., 15. Комуццо П., 44. Исмайли А., 8. Мандрагора Р., 18. Симеоне Дж., 10. Влашич Н.
Запасные «Торино»: 7. Абухляль З., 3. Бираги К., 22. Казадеи Ч., 5. Джемерт Э., 28. Фитц-Джим К., 66. Гинейтис Г., 17. Куленович С., 26. Маскарди Д., 11. Ористанио Г., 2. Паттерсон Н., 9. Пеллегри П., 13. Родригес Р., 76. Сивьеро Л., 91. Сапата Д.
Главный тренер «Торино»: Абате И.
Комментарии 0
…