«Атлетико Мадрид» обыграл «Депортиво» и укрепился на 2-м месте

·50·Спорт
«Атлетико Мадрид» обыграл «Депортиво» и укрепился на 2-м месте

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле принял «Депортиво» и добился важной победы в упорной борьбе со счетом 1:0.

Подопечные Диего Симеоне набрали 3 очка благодаря единственному голу, забитому в начале второго тайма, и продолжили погоню в чемпионской гонке.

Победный гол Альвареса и упорная борьба

Встреча прошла под активным прессингом хозяев поля:

  • Решающий удар: Хотя в первом тайме ворота остались в неприкосновенности, вернувшись после перерыва мадридцы проявили оперативность. На 48-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес прорвал оборону соперника и забил единственный и победный гол в матче;

  • Оборона и дисциплина: После забитого мяча «Депортиво» попытался восстановить равновесие, но линия обороны во главе с Яном Облаком действовала надежно и сохранила ворота «сухими»;

  • Предупреждения и эмоции: В концовке матча нервы были на пределе. Желтые карточки, показанные арбитром, ярко продемонстрировали дух напряженной борьбы.

Положение в турнирной таблице

Этот успех в очередной раз доказал стабильность «матрасников» в текущем сезоне:

  • Место «Атлетико»: После завоеванной победы мадридский клуб довел количество своих очков до 25 и занимает 2-ю строчку в таблице Ла Лиги;

  • Положение «Депортиво»: Гости, оставшиеся с 11 очками, расположились на 10-м месте.

Протокол матча:

Ла Лига. 10-й тур

«Атлетико» — «Депортиво» 1:0

  • Гол: Альварес 48.

  • «Атлетико»: Облак, Пубиль, Ганско, Льоренте, Гримальдо, Юльманн (Мендоса, 80), Барриос (Симеоне, 46), Лукман (Ле Норман, 46), Баэна, Ли Кан Ин (Серлот, 67), Альварес.

  • «Депортиво»: Рикельме, Хосе Хименес, Квалята, Альтимира, Лоурейро, Аматуччи, Эрнандес, Вильярес (Лусими, 58), Сориано, Мелья (Траоре, 58), Нсонго (Санчес, 80).

  • Предупреждения: Пубиль 26, Серлот 85, Баэна 86, Симеоне 87 — Эрнандес 75, Квалята 79.

Атлетико МадридЛа ЛигаХулиан АльваресДепортиво
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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