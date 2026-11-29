В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встретился с «Эльче». В бескомпромиссном поединке, богатом на голы, подопечные Диего Симеоне одержали победу со счетом 3:2.

Быстрые голы в начале и интрига до последних минут

Встреча началась с яростных атак гостей. На 5-й минуте Алехандро Гримальдо точно реализовал пенальти и открыл счет. Всего через две минуты Ли Кан Ин поразил ворота «Эльче», увеличив преимущество мадридцев до двух мячей — 0:2.

На 26-й минуте хозяева поля сократили отставание благодаря голу Мартима Нету, однако на 41-й минуте Хулиан Альварес забил третий гол «Атлетико», вновь обеспечив своей команде уверенное преимущество. В начале второго тайма — на 48-й минуте Буба Сангаре сократил разрыв до минимума (2:3), но до конца игры счет больше не изменился.

После этой важной победы «Атлетико» довел количество своих очков до 34 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице (опередив «Реал» на 1 очко). «Эльче» с 11 очками остался на 19-й строчке.