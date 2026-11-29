Драматичный матч с 5 голами: «Атлетико» обыграл «Эльче» в гостях
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- В 14-м туре испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эльче» на выезде со счетом 3:2.
- Голы на стороне гостей забили Алехандро Гримальдо, Ли Кан Ин и Хулиан Альварес, а за хозяев поля отметились Мартим Нету и Буба Сангаре.
- После этой победы подопечные Диего Симеоне набрали 34 очка и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, опередив «Реал».
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встретился с «Эльче». В бескомпромиссном поединке, богатом на голы, подопечные Диего Симеоне одержали победу со счетом 3:2.
Быстрые голы в начале и интрига до последних минут
Встреча началась с яростных атак гостей. На 5-й минуте Алехандро Гримальдо точно реализовал пенальти и открыл счет. Всего через две минуты Ли Кан Ин поразил ворота «Эльче», увеличив преимущество мадридцев до двух мячей — 0:2.
На 26-й минуте хозяева поля сократили отставание благодаря голу Мартима Нету, однако на 41-й минуте Хулиан Альварес забил третий гол «Атлетико», вновь обеспечив своей команде уверенное преимущество. В начале второго тайма — на 48-й минуте Буба Сангаре сократил разрыв до минимума (2:3), но до конца игры счет больше не изменился.
После этой важной победы «Атлетико» довел количество своих очков до 34 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице (опередив «Реал» на 1 очко). «Эльче» с 11 очками остался на 19-й строчке.
Протокол матча и основные показатели
Показатели
Официальные данные
Турнир и тур
Испанская Ла Лига, 14-й тур
Встреча и результат
«Эльче» — «Атлетико» 2:3
Голы
Мартим Нету (26'), Буба Сангаре (48') — Гримальдо (5' пен.), Ли Кан Ин (7'), Альварес (41')
Положение в турнирной таблице
«Атлетико» — 34 очка (2-е место); «Эльче» — 11 очков (19-е место)
Состав «Эльче»
Дитуро, Ревиво (Понсе, 85), Сангаре, Редондо, Чуст, Мартим (Диангана, 62), Вильяр, Морсильо, Сепеда (Хуари, 76), Нино, Валера
Состав «Атлетико»
Облак, Льоренте, Пубиль, Ганско, Гримальдо, Барриос (Кардозо, 70), Юльманн (Коке, 56), Симеоне (Ле Норман, 85), Ли Кан Ин (Мендоса, 70), Баэна (Дэвид, 56), Альварес
Как вы считаете, смогут ли подопечные Диего Симеоне, обошедшие «Реал» и поднявшиеся на 2-е место, бороться за чемпионство в Ла Лиге до самого конца в этом сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за испанской Ла Лигой и чемпионской гонкой «Атлетико»!
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