Для аргентинского специалиста важнее всего была стабильная игра команды. По его словам, «Атлетико» хорошо знал, чем опасен «Хетафе», и продолжал создавать моменты на протяжении всей встречи.

После матча Диего Симеоне, оценивая игру своей команды, отметил, что сильные стороны соперника были изучены заранее, однако вопрос о победителе долгое время оставался открытым.

«Атлетико» завоевал важные три очка в очередном туре чемпионата Испании. Победа со счетом 3:0 на поле «Хетафе» продолжила серию успешных выездных результатов мадридцев.

Мадридский «Атлетико» в 13-м туре чемпионата Испании разгромил «Хетафе» на выезде со счетом 3:0. Главный тренер Диего Симеоне поделился мнением об уверенной победе своей команды, результатах на выезде и процессе адаптации к играм после перерыва.

«Было важно показать стабильную игру. Мы хорошо знали, в каких аспектах соперник может создать угрозу.

Долгое время мы не могли решить вопрос о победителе, но команда продолжала создавать опасные моменты.

Счет 2:0 во втором тайме тоже был опасным, наше преимущество не выглядело убедительным. Однако в итоге мы завершили важную встречу победой», — сказал Симеоне.

Из слов тренера видно, что, несмотря на преимущество в два мяча, он не считал игру своей команды полностью под контролем. Для «Атлетико» третий гол был важен не только для увеличения счета, но и для закрепления победы.

Почему «Атлетико» лучше играет на выезде?

Симеоне также спросили о шести выездных победах в рамках Ла Лиги в текущем сезоне.

Тренер подчеркнул, что команда улучшает свою игру в гостевых матчах. Забитые голы позволяют футболистам действовать спокойнее и держать ход встречи под контролем.

«Мы стали лучше играть в выездных матчах. Забитые голы позволяют нам спокойнее продолжать игру. В матче против «Барселоны» мы также очень хорошо играли на протяжении 50 минут.

Сегодня тоже было непросто. Нужно учитывать, что возвращение к соревнованиям после перерыва дается сложно всем ведущим клубам Европы.

На своем поле нас поддерживает больше болельщиков, но и на выезде мы смогли достичь поставленной цели», — добавил тренер.

Самое важное для Симеоне — стабильность результатов

Победа «Атлетико» над «Хетафе» еще раз показала, что команда способна добиваться результата и на выезде. Симеоне связывает этот успех не с одним матчем, а с общим ростом команды.

По мнению тренера, забитые голы и отражение преимущества в счете положительно влияют на психологическое состояние футболистов. Теперь главная задача для мадридцев — сохранить эту стабильность в следующих матчах сезона.