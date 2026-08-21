Желание Хулиана Альвареса перейти в «Барселону» разгневало болельщиков «Атлетико»

Желание нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно вызвало резкое недовольство болельщиков команды. Как сообщает Goal.com, возмущённые фанаты организовали протесты у клубной базы и вывесили баннеры с требованием ухода аргентинского футболиста. Эта ситуация свидетельствует о полном ухудшении отношений звёздного форварда с болельщиками клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Гнев болельщиков особенно ярко проявился в матче первого тура Ла Лиги против «Малаги». Во время встречи на стадионе «Сивитас Метрополитано» в адрес 26-летнего футболиста звучали оскорбительные кричалки. Затем волна протестов переместилась на тренировочную базу, где появились баннеры с надписью «Джулиан Ут» и перечёркнутым номером 19.

Как выяснилось, отношения нападающего с болельщиками резко ухудшились после того, как он открыто заявил о желании перейти в «Барселону» этим летом. Футболист, перешедший из «Манчестер Сити» летом 2024 года, успел провести за «матрасников» 106 матчей, забив 49 голов и отдав 17 результативных передач. Несмотря на это, своё будущее он видит только в команде Ханси Флика.

Диего Симеоне и трансферная проблема

Из-за категорического отказа руководства «Атлетико» вести переговоры с каталонцами « Барселона » начала искать другие варианты усиления атаки. Хотя ранее клуб был готов продать футболиста в «Арсенал», Альварес, чей контракт действует до июня 2030 года, предпочитает только каталонцев. Во время предсезонного сбора футболист также официально подал запрос на трансфер.

Главный тренер Диего Симеоне пытается снизить напряжённость в раздевалке и подчёркивает, что Альварес по-прежнему занимает центральное место в его планах. Перед матчем с «Малагой» специалист заявил, что отсутствие футболиста на поле связано исключительно с его физическим состоянием, назвал его лучшим игроком команды и выразил ожидание, что Хулиан сыграет в воскресной встрече с «Вильярреалом».

Предстоящие испытания

Для Симеоне возвращение Альвареса в команду в воскресном домашнем матче против «Вильярреала» станет непростой задачей. Особенно ограничивает возможности тренерского штаба травма другого нападающего — Александра Сёрлота. Кроме того, клуб работает над усилением состава новым защитником Криштианом «Кути» Ромеро.

Если Хулиан Альварес выйдет на поле, под давлением разгневанных болельщиков накануне закрытия трансферного окна ему придётся продемонстрировать профессиональный характер. Отношение жёстких трибун наверняка станет одним из ключевых факторов, способных определить дальнейшую судьбу футболиста.