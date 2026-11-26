Нападающий испанского клуба «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в дорожно-транспортное происшествие по пути на командную тренировку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Подробности инцидента: пострадавших нет

Время и место: Авария с участием 37-летнего габонского футболиста произошла в четверг утром на автомагистрали АП-9 в Испании.

Состояние: В результате ДТП никто не пострадал. Обамеянг добрался до базы клуба и без каких-либо проблем принял участие в общей тренировке вместе с товарищами по команде.

Статистика Обамеянга в «Депортиво»

Напомним, что опытный нападающий присоединился к «Депортиво» прошлым летом, подписав двухлетний контракт. За короткое время он стал одним из главных лидеров команды:

Показатели Детали Срок контракта 2 года (подписан прошлым летом) Проведенные матчи 10 (во всех турнирах) Забитые голы 5 Голевые передачи 2

Как вы думаете, сколько еще голов удастся забить 37-летнему Пьеру-Эмерику Обамеянгу в составе «Депортиво» до конца сезона?

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