В 13-м туре чемпионата Испании «Атлетико» в гостях встретился с «Хетафе». Встреча прошла при полном преимуществе «матрасников» и завершилась уверенной победой подопечных Диего Симеоне со счетом 3:0.

Судьба матча была практически решена уже в первом тайме: на 10-й минуте Баэна открыл счет, а на 30-й минуте Кардозо удвоил преимущество гостей. В добавленное арбитром время (90+2') Гримальдо стал автором третьего гола своей команды.

Положение в турнирной таблице

После этой победы команда Диего Симеоне довела количество очков до 31, продолжая преследовать лидеров турнирной таблицы Ла Лиги — «Барселону» и «Реал». «Хетафе» с 12 очками идет на 16-м месте.