«Хетафе» — «Атлетико» 0:3: команда Диего Симеоне одержала крупную выездную победу
В 13-м туре чемпионата Испании «Атлетико» в гостях встретился с «Хетафе». Встреча прошла при полном преимуществе «матрасников» и завершилась уверенной победой подопечных Диего Симеоне со счетом 3:0.
Судьба матча была практически решена уже в первом тайме: на 10-й минуте Баэна открыл счет, а на 30-й минуте Кардозо удвоил преимущество гостей. В добавленное арбитром время (90+2') Гримальдо стал автором третьего гола своей команды.
Положение в турнирной таблице
После этой победы команда Диего Симеоне довела количество очков до 31, продолжая преследовать лидеров турнирной таблицы Ла Лиги — «Барселону» и «Реал». «Хетафе» с 12 очками идет на 16-м месте.
Показатели
«Хетафе»
«Атлетико»
Итоговый счет
0
3
Голы
—
Баэна (10'), Кардозо (30'), Гримальдо (90+2')
Место в таблице / Очки
16-е место (12 очков)
31 очко (преследует лидеров)
Протокол матча и составы
Ла Лига. 13-й тур«Хетафе» — «Атлетико» 0:3Голы: Баэна (10), Кардозо (30), Гримальдо (90+2).
«Хетафе»: Сория, Ромеро, Мохика, Дене, Жан (Сатриано, 46), Андрес Гарсия (Давинчи, 85), Мангалья, Терратс (Феминия, 46), Серрано (Майораль, 67), Унал, Монсон.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Гримальдо, Коке, Барриос, Кардозо (Ли Кан Ин, 46), Симеоне, Баэна (Мендоса, 67), Альварес (Сёрлот, 75).
Как вы считаете, позволит ли такая уверенная игра «Атлетико» на выезде команде на равных бороться за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной» на протяжении всего сезона? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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