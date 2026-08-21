Трансфер Хулиана Альвареса: футболист отказывается переходить в Арсенал

Одно из самых громких событий летнего трансферного окна разворачивается вокруг мадридского «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, испанский клуб добился заметного прогресса в переговорах с лондонским «Арсеналом» по продаже нападающего. Однако главный герой этой истории категорически препятствует осуществлению трансфера. Об этом сообщает Goal.com.

На фоне обострения ситуации на стадионе «Метрополитано» команда Диего Симеоне выразила готовность отпустить Хулиана Альвареса в лондонский клуб. В рамках этой сделки также рассматривался вариант с приглашением Виктора Дьёкереша. Тем не менее аргентинский футболист твердо заявил, что хочет продолжить карьеру только в «Барселоне», и отказался от переезда в Северный Лондон.

Фактор «Барселоны» и противостояние клубов

В начале лета каталонский клуб сделал предложение по футболисту в размере 100 миллионов евро, однако руководство «рохибланкос» сразу его отклонило. Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин занял непримиримую позицию относительно стоимости игрока:

Мы не хотим его продавать

Предложение в размере 100 миллионов не было принято, не будут приняты и предложения на 150 или 200 миллионов

Нет сомнений, что клуб является лучшим местом для Хулиана

Он останется основным центральным нападающим «Атлетико Мадрид»

Руководство открыто заявило, что, учитывая сумму отступных в размере 500 миллионов евро, прописанную в контракте футболиста, не намерено продавать свою главную звезду основному конкуренту. Это еще больше усложнило переговоры на трансферном рынке.

Недовольство болельщиков и позиция Диего Симеоне

Возникшая напряженность не могла не повлиять на внутреннюю атмосферу в команде. В стартовом туре нового сезона Ла Лиги Хулиан Альварес не попал в заявку на матч с «Малагой», завершившийся победой, что вызвало протесты на трибунах. По ходу встречи местные болельщики выражали недовольство аргентинским нападающим.

Главный тренер Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ситуацию и не стал скрывать, что до закрытия трансферного окна возможен любой сценарий. Тем не менее пересечение мечты футболиста и интересов клуба остается одной из самых интригующих историй трансферного рынка.