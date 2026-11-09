Главный тренер «Барселоны» раскрыл секретную тактику победы в Мадриде со счетом 2:1

·77·Спорт
Главный тренер «Барселоны» раскрыл секретную тактику победы в Мадриде со счетом 2:1
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  • В 12-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» со счетом 2:1, укрепив лидерство в турнирной таблице.
  • Главный тренер Ханс-Дитер Флик подчеркнул, что изменения во втором тайме и 15-минутный тактический план Френки де Йонга на фланге обороны сыграли важную роль в победе.
  • Команда заняла первое место в турнирной таблице с 33 очками.

В центральном матче 12-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

Несмотря на трудности в первом тайме, во второй половине встречи «сине-гранатовые» перехватили инициативу, заработали важные 3 очка и укрепили свое единоличное лидерство в турнирной таблице. После окончания матча главный тренер команды Ханс-Дитер Флик принял участие в пресс-конференции, где поделился мнением о сложном поединке, тактической роли Френки де Йонга и главных задачах команды.

«Первый тайм не был идеальным, но футбол длится 90 минут»

Немецкий специалист признал вялость своей команды в начале игры и высоко оценил изменения, произошедшие после перерыва:

  • Два разных тайма: «В первом тайме нам не хватило необходимой интенсивности и скорости. Наша игра до перерыва была далека от идеала. Но во втором тайме команда действовала гораздо активнее и лучше. В результате мы завоевали важные три очка. Не стоит забывать, что футбол длится 90 минут»;

  • Характер и мастерство: «У нас достаточно мастерства и психологической силы, чтобы вырывать победы в таких тяжелых и напряженных матчах. Я полностью доверяю своим футболистам. Сезон будет долгим и трудным, а наша главная цель — выиграть все трофеи».

Неожиданная роль де Йонга и ротация состава

На пресс-конференции Флик остановился на причине перевода нидерландского полузащитника Френки де Йонга на фланг обороны по ходу встречи:

  • Специальный план на 15 минут: «Де Йонг может спокойно играть и на правом фланге обороны, мы заранее обсуждали это с ним. Согласно нашему плану, он должен был действовать на этой позиции в течение 15 минут, а после замены Берналя вернуться на свою привычную позицию в полузащите, и этот план полностью сработал»;

  • Риск травм: Учитывая плотность календаря, тренер подчеркнул: «На данном этапе мы обязаны строго контролировать физические нагрузки футболистов и предотвращать неожиданные травмы».

Турнирная таблица после 12-го тура Ла Лиги: Лидерство укреплено

Благодаря этой важной победе каталонский клуб перед паузой на матчи сборных сохранил отрыв от своих главных конкурентов:

Место

Клуб

Очки

Статус / Положение

1

«Барселона»

33

Ушла на паузу ФИФА единоличным лидером

2

«Реал Мадрид»

30

Преследует лидера с отставанием в 3 очка

3

«Атлетико Мадрид»

28

Остался на 3-м месте после домашнего поражения

Команда под руководством Ханси Флика набрала 33 очка и отправилась на сбор национальных команд в приподнятом настроении. «Реал» с 30 очками идет вторым, а «Атлетико», имея 28 очков, из-за поражения теперь отстает от лидера на 5 очков.

БарселонаЛа ЛигаХанс-Дитер ФликАтлетико Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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