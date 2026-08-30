Ужасающий триллер: «Челси» и «Брайтон» выдали матч года в АПЛ!
2-й тур Английской Премьер-лиги подарил болельщикам суперматч, который запомнится надолго. Противостояние между «Челси» и «Брайтоном» на лондонском стадионе «Стемфорд Бридж» превратилось в настоящее шоу голов и драму, завершившееся в итоге тяжелой победой хозяев со счетом 4:3.
Встреча с первых минут и до финального свистка судьи проходила на высоких скоростях и в атакующем ключе.
Хроника триллера 4:3 и голевое шоу
Основные моменты, взбудоражившие фанатов обеих команд по ходу игры:
Быстрый старт «Челси»: Уже на 4-й минуте в составе хозяев счет открыл Ромео Лавия. А на 14-й минуте после точной передачи Моргана Роджерса Педру Нету довел преимущество до 2:0;
Бенефис и автогол Жоау Педру: На 32-й минуте Жоау Педру стал автором третьего гола «синих». Однако на 63-й минуте он неожиданно поразил собственные ворота (автогол), «помогла» сопернику сократить отставание в счете;
Удар Палмера и нервная концовка: На 36-й минуте в составе «Брайтона» отличился Малик Ялкуэ, а на 74-й минуте Коул Палмер после передачи как раз Жоау Педру забил 4-й гол «Челси». На 90+6-й минуте Паскаль Гросс забил еще один мяч, накалив интригу до предела, но лондонцы удержали победу.
Протокол матча и составы команд
АПЛ. 2-тур
«Челси» — «Брайтон» 4:3
Голы: Лавия (4), Нету (14), Жоау Педру (32), Палмер (74) — Ялкуэ (36), Жоау Педру (63, автогол), Гросс (90+6).
Основной состав «Челси»: Эмилиано Мартинес, Уэсли Фофана, Максанс Лакруа, Леви Колвилл, Педру Нету, Мало Гюсто, Ромео Лавия, Йоррел Хато, Коул Палмер, Морган Роджерс, Жоау Педру.
Основной состав «Брайтона»: Барт Вербрюгген, Матс Виффер, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскали, Паскаль Гросс, Ферди Кадиоглу, Диего Гомес, Малик Ялкуэ, Максим де Кейпер, Хараламбос Костулас.
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