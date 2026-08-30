Ужасающий триллер: «Челси» и «Брайтон» выдали матч года в АПЛ!

2-й тур Английской Премьер-лиги подарил болельщикам суперматч, который запомнится надолго. Противостояние между «Челси» и «Брайтоном» на лондонском стадионе «Стемфорд Бридж» превратилось в настоящее шоу голов и драму, завершившееся в итоге тяжелой победой хозяев со счетом 4:3.

Встреча с первых минут и до финального свистка судьи проходила на высоких скоростях и в атакующем ключе.

Хроника триллера 4:3 и голевое шоу

Основные моменты, взбудоражившие фанатов обеих команд по ходу игры:

Быстрый старт «Челси»: Уже на 4-й минуте в составе хозяев счет открыл Ромео Лавия. А на 14-й минуте после точной передачи Моргана Роджерса Педру Нету довел преимущество до 2:0;

Бенефис и автогол Жоау Педру: На 32-й минуте Жоау Педру стал автором третьего гола «синих». Однако на 63-й минуте он неожиданно поразил собственные ворота (автогол), «помогла» сопернику сократить отставание в счете;

Удар Палмера и нервная концовка: На 36-й минуте в составе «Брайтона» отличился Малик Ялкуэ, а на 74-й минуте Коул Палмер после передачи как раз Жоау Педру забил 4-й гол «Челси». На 90+6-й минуте Паскаль Гросс забил еще один мяч, накалив интригу до предела, но лондонцы удержали победу.

Протокол матча и составы команд