Неожиданная сенсация в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Арсенал» с разгромным счетом

Матчи 5-го тура Английской Премьер-лиги преподнесли футбольсой общественности поистине неожиданные результаты. Лондонский «Арсенал», идущий среди лидеров турнира и считающийся одним из главных претендентов на чемпионство, гостил у «Брайтона» и потерпел шокирующее для своих болельщиков крупное поражение. Подопечные Микеля Артеты пропустили в свои ворота 3 безответных мяча и оформили первое поражение в сезоне.

Эта сенсационная и уверенная победа «чаек» подняла их с 10 очками напрямую на 3-ю строчку турнирной таблицы. В параллельных интересных матчах «Эвертон» на своем поле минимально одолел «Ипсвич», а «Ньюкасл» остановил кураж удивляющего всех на старте сезона «Халл Сити» со счетом 2:1.

Итак, почему «Арсенал», обладающий такими элитными звездами, как Сака, Эдегор, Хаверц и Бруно Гимараэс, оказался абсолютно беспомощен перед «Брайтоном», где дала сбой тактика Артеты и как это крупное поражение ударит по планам лондонской команды в чемпионской гонке?

«3 удара, шокировавшие "Арсенал"»: хроника матча в Брайтоне

Основные подробности центральной сенсации на стадионе «Амекс»:

Паскаль Гросс и открытие счета (31'): Опытный лидер хозяев точно наказал за свободную зону в обороне лондонцев и поразил ворота Давида Райи (1:0);

Холодный душ в конце тайме (45'): Под занавес первого тайма Костулас забил второй мяч, поставив команду Артеты в тяжелое положение (2:0);

Точка от Андреса (57'): Так и не пришедший в себя во втором тайме «Арсенал» пропустил еще один гол в контратаке, и счет стал 3:0;

Первое поражение в сезоне: Прервалась идеальная серия лондонцев, которые набрали 12 очков за четыре тура и шли на 2-м месте.

Протокол матча «Брайтон» — «Арсенал» и других игр 5-го тура

Полный официальный протокол 3 завершившихся матчей в рамках 5-го тура АПЛ:

Матч Счет Авторы голов Очки и место команд Брайтон — Арсенал 3 : 0 Гросс 31', Костулас 45', Андрес 57' «Брайтон» (10 очков, 3-е место) / «Арсенал» (12 очков, 2-е место) Ньюкасл — Халл Сити 2 : 1 Уиллок 3', Холл 7' — Чо 67' «Ньюкасл» (8 очков, 8-е место) / «Халл Сити» (8 очков, 7-е место) Эвертон — Ипсвич 1 : 0 Барри 11' «Эвертон» (9 очков, 5-е место) / «Ипсвич» (6 очков, 11-е место)

Состав «Брайтона»: Вербрюгген, Кадиоглу, Вушкович, Стрюйк, Боскали, Гросс, Айяри, Гомес, Андрес, де Куйпер, Костулас;

Состав «Арсенала»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори, Райс, Гимараэс, Сака, Эдегор, Солис, Хаверц.

Молниеносное начало «Ньюкасла» и волевые 1:0 «Эвертона»

Важные аспекты в двух остальных противостояниях тура:

7-минутный шторм «сорок»: «Ньюкасл» в домашнем матче против «Халл Сити» бросился в атаку с первых же минут — на 3-й минуте Джо Уиллок, а на 7-й минуте Льюис Холл забили голы и решили исход встречи; ответный мяч гостей на 67-й минуте сенсацией не завершился;

Мастерство обороны в Ливерпуле: На «Гудисон Парк» «Эвертон» удержал единственный гол Луи Барри, забитый на 11-й минуте, до конца игры, в упорной борьбе завоевал 3 очка и с 9 очками поднялся на 5-ю строчку.

Тактический анализ: эксперты о падении «Арсенала»

Основные выводы аналитиков и экспертов английского футбола:

Разрыв связок в центре: Связка Деклана Райса и новичка Бруно Гимараэса отдала центр поля под быстрый прессинг «Брайтона» и не смогла остановить контратаки соперника;

Идеальный игровой план «чаек»: Хотя хозяева владели мячом меньше, они за счет быстрых вертикальных рейдов по флангам в пух и прах разнесли линию обороны «Арсенала»;

Психологическое испытание: Такой тяжелый удар со счетом 0:3 для команды Артеты, которая выглядела уверенно в предыдущих турах, ставит на повестку дня серьезные вопросы о стабильности в чемпионской гонке.

Это крупное поражение в Брайтоне в очередной раз доказало, что в АПЛ любой гранд-клуб может получить неожиданный удар из-за всего лишь одной неверной тактики.

Как вы думаете, поражение «Арсенала» со счетом 0:3 в матче с «Брайтоном» — это случайная осечка или в команде Микеля Артеты начинается глубокий тактический кризис? Смогут ли «канониры» снова стать главными фаворитами в борьбе за чемпионство в этом году? Оставляйте свои аналитические мнения и комментарии и делитесь обзором этой громкой сенсации 5-го тура АПЛ со всеми футбольными болельщиками и близкими!