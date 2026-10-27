Глава Франке Футбалл раскрыл закулисные подробности «Золотого мяча-2026»

После церемонии в Лондоне «Золотой мяч-2026» (Баллон д'Ор) был дан ответ на один из главных вопросов футбольной общественности: почему 19-летний феномен, ставший чемпионом мира и победителем Ла Лиги, Ламин Ямаль не смог завоевать главный приз? В интервью изданию Франке Футбалл главный редактор и руководитель премии Венсан Гарсия Спорт.ес внес ясность в этот вопрос.

По мнению Гарсии, разделение голосов между игроками сборной Испании и высокие баллы полузащитника «Барселоны» Родрипомешали Ямалю получить главную награду.

Распределение голосов и феномен командного футбола

Венсан Гарсия подробно объяснил решающие психологические и тактические факторы голосования:

Конкуренция испанских звезд: «Думаю, в составе сборной Испании, ставшей чемпионом мира, голоса распределились между Родри и Ламином Ямалем. Родри перетянул на себя часть важных голосов, которые могли бы достаться Ламину», — отметил он;

Не один игрок, а целая команда: Сборная Испании на чемпионате мира 2026 года опиралась не на отдельных личностей, а на целостную систему. Поэтому жюри было сложно выделить индивидуальную роль конкретного футболиста;

Показатели Ямаля на мундиале: По словам организатора, Ламин начал турнир с травмой и забил всего один гол, что также было учтено при оценке.

Преимущество Гарри Кейна и признание в личном голосовании

Глава премии также остановился на превосходстве победителя Гарри Кейна и своем выборе:

Идеальный сезон Кейна: «Что касается Гарри Кейна, то он действительно великий бомбардир. Жюри посчитало его футболистом, продемонстрировавшим наиболее гармоничное сочетание качеств среди всех кандидатов», — сказал Гарсия;

Неожиданный личный голос: Венсан Гарсия признался, что сам проголосовал за кандидата, который в итоге не победил: «Я тоже отдал голос за игрока, который не стал победителем. Мне кажется, он был очень достоин награды. Вы узнаете об этом в субботу».

Четверка лидеров «Золотого мяча-2026»