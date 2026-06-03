Индия может закупить у России до 200 самолетов Ил-114-300 и СДж-100

·55·Технологии
Индия может закупить у России до 200 самолетов Ил-114-300 и СДж-100
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Индийские авиакомпании проявляют большой интерес к закупке российских самолетов нового поколения Ил-114-300 и СДж-100. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью агентству ТАСС. Об этом Иксбт.ком сообщает .

После того как Россия продемонстрировала эти воздушные суда на выставке Вингс Индиа, индийская сторона подтвердила потребность в обеих моделях. По предварительным данным, речь идет о поставке от 100 до 200 самолетов. Бадеха подчеркнул, что спрос на машины такого класса на индийском рынке очень высок.

Кроме того, между ОАК и индийской компанией ХАЛ подписано соглашение о лицензионной сборке самолетов СДж-100 на территории Индии. По оценкам экспертов, производство первых «Суперджетов» может начаться примерно через три года. Рынок Индии и соседних стран испытывает потребность в 200–300 таких самолетах.

Помимо этого, ОАК заключила предварительный контракт с индийской частной компанией Фламинго Аероспаке на поставку шести самолетов Ил-114-300. Российская сторона также рассматривает возможности локализации модели Ил-114-300 в Индии.

АвиацияРоссияИндияSJ-100Ил-114-300
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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