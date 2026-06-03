Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Компания Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Об этом сообщила глава Wildberries & Русс (РВБ) Татьяна Ким. В настоящее время платформа запущена в тестовом режиме для сотрудников и направлена прежде всего на решение проблем внутренней коммуникации. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По словам Татьяны Ким, планы специалистов, работающих над проектом, масштабны. Они намерены создать продукт, который не только удовлетворит внутренние потребности, но и в будущем выйдет на широкий рынок, включая международные площадки. На данном этапе основное внимание уделяется обеспечению стабильной работы системы.

Идея создания такого мессенджера возникла после объединения компании с Русс. Это решение рассматривается как логичный шаг в рамках сотрудничества с крупнейшим оператором наружной рекламы в России. Тем не менее, признается, что конкуренция в этом сегменте рынка крайне высока.

Глава Wildberries также высказала критические замечания относительно моделей подписочного бизнеса в стране. По её мнению, если компания выйдет на этот рынок, ей необходимо будет предложить новые и нестандартные решения. В настоящее время компания также развивает платформу видеопинга под названием Вибес.

На платформе Вибес уже доступна упрощенная версия мессенджера. Пока в ней нет функции создания групповых чатов, однако разработчики обещают добавить её в ближайшее время. Расширяя свою экосистему, Wildberries стремится создать еще более удобные условия для пользователей.