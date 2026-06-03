DeepSeek: путь от неизвестного стартапа до гиганта ИИ

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek готовится к крупному раунду финансирования. На этом этапе компания планирует привлечь около 50 млрд юаней (примерно 7,4 млрд долларов). Сообщается, что среди потенциальных инвесторов — технологический гигант Тенкент Холдингс и производитель аккумуляторов КАТЛ. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

По данным источников, после этой сделки общая стоимость компании может достичь 350–400 млрд юаней (52–59 млрд долларов). Основатель стартапа Лян Вэньфэн уже вложил в проект 20 млрд юаней личных средств. Тенкент рассматривает возможность инвестирования около 10 млрд юаней, а КАТЛ — около 5 млрд юаней, что сделает их крупнейшими внешними инвесторами раунда.

В переговорах также участвуют такие компании, как НетЭасе и ДжД.ком, однако ожидается, что общее число инвесторов не превысит десяти. DeepSeek за короткое время стал одним из ключевых игроков на китайском рынке ИИ. Его модели В3 и Р1 получили широкое признание даже в Кремниевой долине, еще больше обострив конкуренцию в отрасли.

DeepSeek — это семейство мощных больших языковых моделей (LLM) с открытым исходным кодом, составивших конкуренцию ChatGPT и другим популярным решениям. Компания отличается низкими затратами на обучение своих моделей. Система способна генерировать текст, писать код, решать логические задачи и создавать изображения.