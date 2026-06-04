В России создан взломостойкий смартфон: у него собственная операционная система

«Лаборатория Касперского» разрабатывает защищенный смартфон, работающий на собственной операционной системе и практически не поддающийся взлому. По словам генерального директора компании Евгения Касперского, устройство создано как российская ИТ-система с акцентом на конструктивную безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Касперский особо подчеркнул, что смартфон не работает на Android и абсолютно не связан с экосистемами Apple, Huawei или Samsung. Устройство базируется на локальной аппаратной платформе и оснащено проприетарной операционной системой, разработанной «Лабораторией Касперского».

Пока смартфон не поступил в свободную продажу, однако изготовлено несколько десятков экземпляров. Компания совместно с рядом организаций начала процессы пилотного тестирования устройства.

Разработка предназначена не для массового рынка, а в первую очередь для политиков и госслужащих, для которых критически важна защита от кибершпионажа. Поскольку работа над проектом продолжается, сроки полного коммерческого релиза пока не разглашаются.