В России создан взломостойкий смартфон: у него собственная операционная система

·62·Технологии
В России создан взломостойкий смартфон: у него собственная операционная система

«Лаборатория Касперского» разрабатывает защищенный смартфон, работающий на собственной операционной системе и практически не поддающийся взлому. По словам генерального директора компании Евгения Касперского, устройство создано как российская ИТ-система с акцентом на конструктивную безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Касперский особо подчеркнул, что смартфон не работает на Android и абсолютно не связан с экосистемами Apple, Huawei или Samsung. Устройство базируется на локальной аппаратной платформе и оснащено проприетарной операционной системой, разработанной «Лабораторией Касперского».

Пока смартфон не поступил в свободную продажу, однако изготовлено несколько десятков экземпляров. Компания совместно с рядом организаций начала процессы пилотного тестирования устройства.

Разработка предназначена не для массового рынка, а в первую очередь для политиков и госслужащих, для которых критически важна защита от кибершпионажа. Поскольку работа над проектом продолжается, сроки полного коммерческого релиза пока не разглашаются.

KasperskyСмартфонКибербезопасностьТехнологииРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

ChatGPT обошел Claude и Gemini по популярности в РоссииСегодня, 05:00Хелион привлекла 465 млн долларов инвестиций для термоядерной энергетикиСегодня, 04:29Платформа Дзен переходит на архитектуру искусственного интеллекта КортексСегодня, 02:51Фундерс Фунд запустил шоу со звездами технологического мираСегодня, 00:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом