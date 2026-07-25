Определен теоретический предел человеческой жизни: 190 лет — максимальный показатель

·75·Технологии
Определен теоретический предел человеческой жизни: 190 лет — максимальный показатель

Человечество веками ищет секреты вечной жизни, однако современная наука показывает, что в этом вопросе существуют определенные биологические ограничения. Новое научное исследование, проведенное исследователями из Сколтеха, показало, что даже при остановке всех известных механизмов старения человеческая жизнь не может быть бесконечной. По подсчетам ученых, теоретический верхний возрастной предел для человечества может составить 190 лет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основное внимание в исследовании уделено случайным мутациям в структуре ДНК. С момента рождения человека в его клетках накапливаются соматические мутации — генетические ошибки. Как пишет издание Иксбт.ком, ученые разработали математическую модель, описывающую этот процесс. Данная модель помогла определить, когда именно генетические нарушения остановят жизнедеятельность организма даже в случае устранения всех внешних и внутренних заболеваний.

Мутации ДНК и барьер бессмертия

Даже в гипотетическом мире, где рак, сердечно-сосудистые заболевания и деменция полностью побеждены, повреждения ДНК в клетках все равно дадут о себе знать. Эти ошибки, накапливающиеся со временем, выводят из строя работу органов и тканей. Результаты исследования показали, что при таком сценарии средняя продолжительность жизни может составить от 146 до 194 лет.

Стоит отметить, что ученые призывают не воспринимать эти цифры как строгий прогноз. Это лишь математическая оценка, направленная на понимание пределов биологических возможностей человеческого организма. В ходе исследования также выяснилось, что различные ткани старят по-разному. Например, клетки печени и кожи, постоянно обновляясь, могут дольше компенсировать повреждения.

Напротив, клетки сердца и мозга практически не обновляются. Именно поэтому в этих жизненно важных органах мутации накапливаются быстрее, и они становятся основными факторами, ограничивающими жизнь человека. Данная информация имеет важное значение и для специалистов из Узбекистана, поскольку генетические исследования и изучение факторов долголетия считаются одним из актуальных направлений в медицине нашей страны.

Фундамент для будущих технологий

Соматические мутации — это лишь один из многих механизмов старения. Если только этот фактор ограничивает жизнь 150–190 годами, значит, наблюдаемые сегодня более низкие показатели продолжительности жизни связаны с другими сложными биологическими процессами. По мнению ученых, разработанная модель в будущем определит самые перспективные направления в создании технологий, замедляющих старение.

В заключение можно сказать, что хотя 190 лет сегодня кажутся фантастикой, это исследование показывает, что скрытые резервы человеческого организма еще до конца не изучены. В будущем с помощью генной инженерии и клеточной терапии может появиться возможность приблизиться к этим теоретическим пределам.

УченыеИсследованиеГенетикаСтарениеЗдоровье
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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