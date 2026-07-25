НМ-Текс запускает собственную производственную линию по корпусированию микросхем

·44·Технологии
НМ-Текс запускает собственную производственную линию по корпусированию микросхем

Компания «НМ-Тех», одно из ведущих предприятий российской микроэлектронной отрасли, готовится освоить корпусирование — один из финальных и важнейших этапов производства чипов. Этот шаг позволит компании создать полностью цикличную производственную цепочку и снизить зависимость от зарубежных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание КНевс со ссылкой на топ-менеджеров в отрасли, компания уже начала нанимать ведущих инженеров-технологов для организации соответствующего производства. Согласно описанию вакансии, новые специалисты будут заниматься всеми задачами: от подготовки технологических процессов до сборки микросхем, тестирования и резки полупроводниковых пластин.

Значение процесса корпусирования

Корпусирование — это финальный этап производства микросхем, на котором полупроводниковый кристалл помещается в специальную защитную оболочку и подключается к электрическим выводам. Этот процесс защищает чип от влаги, пыли и механических повреждений, а также позволяет устанавливать его в электронные устройства. В настоящее время многие компании изготавливают кристаллы и отправляют их на сторонние заводы для корпусирования, что приводит к увеличению себестоимости.

По имеющимся данным, на первом этапе «НМ-Тех» задействует новую линию не для внешних заказов, а для удовлетворения собственных внутренних потребностей. На предприятии планируется освоить технологии флип-чип, БГА и проводного монтажа. По всей вероятности, речь идет о пластиковых корпусах, что является наиболее оптимальным решением для массового производства.

Конкуренция и перспективы в отрасли

Хотя на российском рынке уже существуют такие предприятия, как «Микрон», «Миландр» и ГС Груп, предлагающие услуги контрактного корпусирования микросхем, большинство из них работает в небольших объемах. Пока они не могут конкурировать по себестоимости с азиатскими гигантами-производителями. Ожидается, żе выход «НМ-Тех» в это направление увеличит предложение на рынке.

«НМ-Тех» в настоящее время также участвует в строительстве завода по производству чипов на базе 28-нанометрового технологического процесса. Ожидается, что компания войдет в состав создаваемой государством Объединенной микроэлектронной компании. На развитие этого стратегического проекта до 2030 года планируется направить около 1 триллиона рублей.

Сама компания пока не раскрывает детали проекта. Представители официальных ведомств отмечают, что коммерческие планы и соглашения с партнерами защищены договором о конфиденциальности, однако предприятие продолжает рассматривать различные стратегические направления развития.

ТехнологииЧипыМикроэлектроникаNM-TexРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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