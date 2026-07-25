Самые странные и забытые аксессуары в истории автомобильной промышленности

·63·Авто
Самые странные и забытые аксессуары в истории автомобильной промышленности

Сегодня водители воспринимают безопасность, комфорт и надежность как неотъемлемую часть современных автомобилей. Однако несколько десятилетий назад автовладельцы тратили деньги на различные приспособления, которые сейчас кажутся странными и даже забавными, чтобы облегчить себе жизнь и сделать поездки приятнее. Хотя большинство этих аксессуаров не выдержало испытание временем, они отражают интересные этапы развития автомобильной культуры. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Одним из самых необычных изобретений прошлого был прицеп Караветте, выпущенный компанией Беркелей. Будучи одним из предков современных компактных прицепов, это устройство стоило довольно дорого по тем временам. Если пересчитать на современные деньги, этот прицеп обходился примерно в 2500 фунтов стерлингов и был предназначен для таких маленьких автомобилей, как Mini тех лет. Хотя он выглядел очень просто и немного пугающе, он занял свое место среди любителей путешествий.

Странные решения для путешествий и комфорта

Для любителей выпить чай в пробках компания Брекстон предлагала специальные столики с зажимами. С помощью такого столика водитель или пассажир могли спокойно пить чай из фарфоровых чашек. Не будет преувеличением сказать, что это был крайне сложный и неудобный предок современных подстаканников. Кроме того, любителям мягких сидений компания Моселй выпускала надувные подушки. Хотя эти подушки повышали комфорт, любой острый предмет мог сократить срок их службы.

Вопрос защиты от солнца тоже решался своеобразным способом. Вместо солнцезащитных очков или тонированных стекол на крышу автомобиля устанавливались огромные козырьки. Предполагалось, что такие козырьки, монтируемые на такие модели, как Аустин А35, не только защищали глаза от солнца, но и создавали дополнительную аэродинамическую прижимную силу для автомобиля. На практике же эти устройства служили лишь для увеличения расхода топлива.

Первые шаги безопасности и контроля

В настоящее время трудно представить, чтобы такие звезды, как Левис Хамилтон, рекламировали простые средства для чистки автомобилей. Однако легендарный гонщик своего времени Стирлинг Мосс пропагандировал различные масла, одежду и даже простые тряпки для протирки машин. В своих рекламных кампаниях он подчеркивал, что эти чистящие средства стоят на первом месте в его списке праздничных подарков.

Для контроля технического состояния автомобиля использовались такие приборы, как Бовмонк Дйнометер. Это устройство, прикрепляемое к приборной панели, должно было показывать эффективность работы тормозной системы и расход топлива. Конечно, его точность была очень низкой по сравнению с современными бортовыми компьютерами. Также на таких машинах с легко снимающимися дверями, как Триумф Хералд, для предотвращения выпадения водителей на поворотах рекомендовалось устанавливать ремни безопасности Деланей Галлей.

Многие удобства, которыми мы пользуемся сегодня, включая багажники (вроде Монсалл холдалл), ремни безопасности и сиденья, сформировались в результате столь странных и порой неэффективных экспериментов. Эти аксессуары в очередной раз напоминают о том, какой долгий путь прошла автомобильная промышленность.

АвтомобилиИсторияАксессуарыStirling MossТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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