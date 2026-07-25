Google внедрил идентификацию по селфи-видео для входа в аккаунт

·41·Технологии
Google внедрил идентификацию по селфи-видео для входа в аккаунт

Компания Google начала тестирование новой технологии для обеспечения безопасности пользователей и упрощения процесса входа в учетную запись. Теперь пользователи смогут подтверждать свою личность для входа в аккаунт или восстановления пароля с помощью короткого селфи-видео. Этот метод служит дополнением к традиционным паролям и двухфакторной аутентификации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система разработана в первую очередь для помощи в ситуациях, когда доступ к учетной записи утерян, например, если пользователь забыл пароль. По информации иксбт.ком, для активации этой функции пользователь должен записать короткое видео, следуя инструкциям на экране и поворачивая голову в разные стороны. Этот процесс служит для создания биометрического шаблона личности в системе.

В дальнейшем при попытке входа в систему Google попросит записать новое видео и сравнит его с ранее сохраненным образцом. Если данные совпадут, пользователю будет разрешен доступ к аккаунту. Эта технология считается намного более удобной и быстрой по сравнению с ручным вводом паролей, особенно на мобильных устройствах.

Меры безопасности и конфиденциальности

Касательно волнующего многих вопроса конфиденциальности, Google подчеркивает, что эти видео хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей верификации личности. Пользователь имеет право в любой момент удалить сохраненное селфи-видео через настройки аккаунта. Также видеозаписи не будут использоваться в других целях без отдельного согласия пользователя.

По словам специалистов компании, новая система имеет несколько уровней защиты. Это значительно снижает риск того, что мошенники смогут обмануть систему с помощью фотографий или готовых видеозаписей (дипфаке). Современные алгоритмические системы способны определять, что человек на видео «живой» и движется в реальном времени.

В настоящее время эта функция доступна не всем пользователям сразу, она внедряется поэтапно. Пользователи из Узбекистана также могут зайти в настройки своих учетных записей Google и проверить, активна ли данная возможность. Если функция доступна, она отобразится в разделе безопасности под названием «Селфие видео» или аналогичным.

Это нововведение является частью стратегии по полному отказу от паролей (пассвордлесс) в технологическом мире. Такие гиганты, как Google, Apple и Microsoft, уже давно продвигают переход от необходимости запоминать сложные символы к идентификации по биометрическим данным — отпечатку пальца, сканеру лица или видео.

GoogleТехнологииБезопасностьБиометрияАккаунт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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