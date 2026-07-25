Новый гигант в мире искусственного интеллекта: Прентис Лабс привлекает 100 миллионов долларов

·47·Технологии
Новый гигант в мире искусственного интеллекта: Прентис Лабс привлекает 100 миллионов долларов

В то время как технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, Прентис Лабс, основанная известными представителями сферы Ридом Хоффманом (Реид Хоффман) и Марком Пинкусом (Марк Пинкус), привлекает внимание инвесторов. По данным издания TechCrunch, данный стартап ведет переговоры о привлечении инвестиций в размере 100 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Компания специализируется на создании специальных агентов, способных автоматизировать повседневные рабочие процессы офисных сотрудников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Начавшая свою деятельность в апреле текущего года, Прентис занимается обучением моделей использования компьютера (компутер усе моделс). Эта технология позволяет искусственному интеллекту работать с документами, перемещаться по различным системам и выполнять сложные задачи без вмешательства человека. Ожидается, что трудоемкие процессы, такие как обработка страховых претензий или возврат таможенных платежей, будут полностью автоматизированы.

Преимущество перед конкурентами и экономическая эффективность

Представители Прентис отмечают, что их модель Хиве-32Б показала более высокие результаты в таких тестах, как ВиндовсАгентАрена и СкринСпот-в2, по сравнению с продуктами таких гигантов, как OpenAI и Anthropic. В частности, компания утверждает, что ее модель точнее и быстрее моделей GPT-5.4 и Claude Опус 4.6. Это позволяет стартапу занять сильную позицию на рынке.

Одним из главных преимуществ компании является низкая стоимость услуг. Заявляя, что ее модели в 10 раз дешевле конкурентных аналогов, Прентис подчеркивает, что это наиболее удобное решение для массового применения в повседневных рабочих процессах. В настоящее время стартап уже успел подписать контракты общей стоимостью 50 миллионов долларов с несколькими крупными производственными и медицинскими компаниями.

Ританкар Дас: Команда под руководством молодого гения

Руководитель проекта Ританкар Дас (Ританкар Дас) обладает особой репутацией в технологическом мире. 31-летний предприниматель в свое время был самым молодым выпускником Университета Беркли и учился в Оксфордском и Кембриджском университетах. Он развивает Прентис Лабс в составе холдинга Титан. Цель Даса — не ограничивать искусственный интеллект только написанием кода, а превратить его в неотъемлемую часть офисной работы.

Стоит отметить, что конкуренция в этом направлении чрезвычайно высока. В настоящее время не только OpenAI и Anthropic, но и лаборатория Тинкинг Мачинес, основанная Мирой Мурати (Мира Мурати), работает над агентами искусственного интеллекта, способными управлять компьютером. Прентис же рассчитывает выиграть эту гонку за счет своих компактных и недорогих моделей.

На узбекском рынке также растет интерес к оптимизации рабочих процессов с помощью искусственного интеллекта. Решения, предлагаемые такими лабораториями, как Прентис, в будущем могут послужить сокращению бюрократии и рутинных задач на местных предприятиях. Хотя проект пока находится на инвестиционной стадии, прогнозируется, что его финансовые показатели к концу года достигнут уровня дохода в 75 миллионов долларов.

Искусственный ИнтеллектPrentisТехнологияOpenAIСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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