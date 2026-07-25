Армия США исчерпала годовой лимит на искусственный интеллект всего за один месяц

·49·Технологии
Армия США исчерпала годовой лимит на искусственный интеллект всего за один месяц

Вскоре после того, как для сотрудников армии США объявили о возможности безлимитного использования искусственного интеллекта, возникла непредвиденная проблема. Военнослужащие и персонал израсходовали годовой запас токенов, выделенный для АИ-систем, всего за один месяц. Эта ситуация показывает, что спрос на современные технологии в системе Пентагона оказался в десять раз выше ожидаемого. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно полученным изданием Виред внутренним документам, Управление информационных технологий армии США (Армй CIO) объявило об отмене ограничений в мае. Однако к середине июня пул централизованных токенов полностью опустел. В результате руководство было вынуждено срочно восстановить прежние ограничения.

Платформа Аск Саге и неожиданная активность

Военные используют корпоративную платформу Аск Саге, объединяющую такие крупные языковые модели, как ChatGPT, Gemini и Llama. С помощью этой системы сотрудники автоматизировали повседневные задачи, такие как выполнение административных обязанностей, обработка должностных инструкций и классификация персонала. Изначально каждому пользователю было выделено по 200 000 токенов в месяц, а тем, кто пользовался системой мало, даже рассылались напоминания быть активнее.

По данным, годовая корпоративная подписка на Аск Саге включала 100 миллионов токенов (один токен равен примерно 3,7 символа текста). Однако массовый переход сотрудников на AI уничтожил этот огромный запас всего за несколько недель. Использование системы продолжается, однако вопрос о выделении новых запасов после 1 октября остается под вопросом.

Роль искусственного интеллекта в военных операциях

Применение искусственного интеллекта в масштабах Пентагона достигло еще более поразительного уровня. По данным издания Бреакинг Дефенсе, во время 38-дневной операции Эпик Фурй против Ирана американские военные расходовали в среднем 20 миллиардов токенов в день. Этот показатель подтверждает, что генеративный искусственный интеллект теперь стал не просто вспомогательным инструментом, а стратегическим оружием.

Министерство обороны США продолжает расширять масштабы внедрения искусственного интеллекта. В частности, сложные задачи, которые раньше выполнялись специалистами вручную, теперь передаются алгоритмам:

  • Оценка рисков для мирного населения в боевых зонах;
  • Сортировка больших объемов разведданных;
  • Оптимизация логистических цепочек и распределение ресурсов;
  • Автоматизированный анализ административных документов сотрудников.
Представитель армии США отметил, что переход от пилотных проектов к широкомасштабному использованию доказал, насколько высока потребность в таких инструментах. Теперь руководство работает над разработкой новых, более жестких механизмов управления пулом корпоративных токенов.

СШАПентагонИскусственный ИнтеллектChatGPTТехнологии
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Abror Shuhratov
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