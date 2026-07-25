Вьетнам введет особый порядок использования соцсетей для детей

·38·Технологии
Вьетнам введет особый порядок использования соцсетей для детей

По всему миру растет тенденция к ограничению использования социальных сетей несовершеннолетними. В частности, правительство Вьетнама предложило совершенно новый и уникальный подход с целью защиты молодого поколения от негативного влияния интернета. Как сообщает агентство Reuters, новый законопроект, разработанный Министерством культуры, спорта и туризма страны, предусматривает ограничение активных действий на социальных платформах для пользователей младше 16 лет. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Уникальность модели, предлагаемой Вьетнамом, заключается в том, что она не исключает детей с платформ полностью. Вместо этого пользователи до 16 лет могут иметь свои аккаунты, однако им запрещено публиковать посты, оставлять комментарии или реагировать на контент (ставить лайки). То есть дети остаются в статусе наблюдателей, что снижает их цифровой след в социальных сетях и риски при общении.

Родительский контроль и технические ограничения

Согласно новому порядку, аккаунты детей до 16 лет в обязательном порядке должны регистрироваться на основе данных их родителей. Родители назначаются ответственными за контроль времени пребывания детей в интернете и просматриваемого ими контента. От платформ, таких как Facebook, Instagram и TikTok, в свою очередь, требуется запустить технические инструменты для определения возраста пользователей и показа контента, соответствующего возрасту.

Заместитель министра культуры Вьетнама Фан Там подчеркнул, что цель правительства — не ограничить право детей на получение информации, а создать для них безопасную и возрастную цифровую среду. Также в проекте предусмотрены ограничения и для онлайн-игр: лица до 16 лет смогут тратить на одну игру не более 60 минут в день.

Волна запретов в глобальном масштабе

В этом вопросе Вьетнам не первопроходец. В конце прошлого года Австралия стала первой страной в мире, полностью запретившей социальные сети для детей до 16 лет. Согласно австралийскому законодательству, такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Кс и YouTube, обязаны ограждать детей от своих услуг, в противном случае им грозит штраф до 34,4 миллиона УСД.

Франция также присоединилась к числу государств, рассматривающих аналогичные строгие меры. Принятию таких законов способствуют кибербуллинг (онлайн-оскорбления) в социальных сетях, интернет-зависимость, проблемы с психическим здоровьем и риск попадания молодежи в ловушку различных преступников.

Однако подобные ограничения не лишены критики. Такие организации, как Амнестй Теч, заявляют об их неэффективности, утверждая, что в процессе определения возраста нарушается конфиденциальность личных данных, а подобные запреты не соответствуют реальности жизни современного поколения. Несмотря на это, многие государства считают защиту молодежи приоритетной задачей.

ВьетнамСоциальные СетиИнтернет-БезопасностьАвстралияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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