Многоразовый рекорд: ракета SpaceX совершила 35-й полет в космос

8 июня 2026 года компания SpaceX успешно осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. В рамках миссии Starlink 10-35 на орбиту Земли были выведены 29 аппаратов спутниковой интернет-системы Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет прошел в штатном режиме, и после отделения полезной нагрузки первая ступень ракеты вернулась на Землю, приземлившись на автономную морскую платформу А Шортфалл оф Гравитас в Атлантическом океане. Главным событием этой миссии стал новый мировой рекорд по многоразовому использованию.

Для первой ступени с номером Б1067 этот полет стал 35-м за время эксплуатации. Таким образом, SpaceX в очередной раз обновила собственный рекорд по повторному использованию одного ракетоносителя. Развитие многоразовых технологий остается ключевым фактором снижения затрат на выход в космос.

Для справки, летные испытания носителя «Амур-СПГ», который должен стать первой многоразовой ракетой России, запланированы на 2031 год. По оценкам, его первую ступень можно будет использовать до 50 раз.