Партнерство Ваймо и Uber подходит к концу: на рынке роботакси начинается новая эра

Компания Ваймо, считающаяся лидером на рынке технологий автономного вождения, планирует прекратить партнерские отношения с платформой Uber. Бренд, входящий в состав Alphabet (материнская компания Google), переходит к стратегии предоставления своих роботакси клиентам напрямую, а не через сторонние приложения. Об этом сообщило издание Финанкиал Тимес, ссылаясь на свои источники. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время, согласно соглашению между Ваймо и Uber, сервисы беспилотного такси в Остине и Атланте осуществляются через приложение Uber. Однако руководство Ваймо намерено расширить предоставление услуг в этих регионах через собственное фирменное приложение с января 2028 года. Представители Uber в интервью изданию TechCrunch подтвердили, что действующий контракт завершится в мае 2028 года.

Разногласия и усиление конкуренции

Отношения между двумя технологическими гигантами за последние месяцы заметно охладели. Причиной тому стали не только бизнес-интересы, но и открытая критика в вопросах технической безопасности. В частности, технический директор Uber Правин Неппалли опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлено "пугающее" и опасное поведение роботакси Ваймо на дороге, подвергнув критике недостатки системы.

Также генеральный директор Uber Дара Хосроушахи на одном из совещаний по финансовым отчетам, не упоминая имя Ваймо, раскритиковал поведение некоторых автономных транспортных средств в школьных зонах и в чрезвычайных ситуациях. Подобные заявления свидетельствуют о том, что многолетние партнеры в отрасли теперь начинают воспринимать друг друга как главных конкурентов.

Процесс разрыва между Ваймо и Uber фактически начался в начале текущего года в Финиксе. Там компании прекратили взаимное сотрудничество и перешли к самостоятельной деятельности. Теперь эта тенденция распространяется и на другие крупные штаты США. Создавая собственную экосистему, Ваймо хочет сохранить всю прибыль у себя и полностью контролировать клиентский опыт.

На политической арене эти две компании также занимают противоположные позиции. При обсуждении новых законопроектов и правил регулирования роботакси Ваймо и Uber часто выступают друг против друга в составе различных лоббистских групп. Это означает, что в будущем на рынке автономного транспорта вместо единых стандартов сформируется среда жесткой конкуренции.

Для пользователей из Узбекистана подобные новости могут казаться далеким будущим, однако глобальные технологические тренды показывают, как быстро происходят изменения в сфере транспорта. Переход таких компаний, как Ваймо, на независимую платформу может привести к тому, что в будущем услуги такси будут работать не только без водителей, но и на базе закрытых экосистем крупных технологических корпораций.