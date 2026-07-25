Инженеров Volkswagen обвинили в незаконном доходе на сотрудничестве с Rivian

·37·Технологии
Инженеров Volkswagen обвинили в незаконном доходе на сотрудничестве с Rivian

Министерство юстиции США предъявило обвинения в мошенничестве с ценными бумагами двум инженерам немецкого концерна Volkswagen. Специалисты Майкл Стамп и Маркус Планк подозреваются в использовании в личных целях конфиденциальной информации о стратегическом партнерстве автогиганта с компанией Rivian. Об этом сообщает Techcrunch.ком. сообщает .

Согласно обвинительному заключению, опубликованному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, инженеры получили более 300 тысяч долларов незаконной прибыли в результате этой инсайдерской схемы. Данный инцидент привлек внимание общественности, так как произошел накануне одной из крупнейших сделок в мировой автомобильной промышленности.

"Проджект Климб" и секретная информация

В материалах следствия отмечается, что Стамп и Планк узнали о проекте сотрудничества между Volkswagen и Rivian (внутреннее кодовое название Проджект Климб) до официального объявления. Они воспользовались этой информацией для покупки акций и опционов Rivian по низкой цене. 25 июня 2024 года, после объявления о создании совместного предприятия по разработке программного обеспечения и архитектуры для электромобилей, акции Rivian подскочили в цене на 23 процента.

Первоначально Volkswagen планировал инвестировать в Rivian 5 миллиардов долларов, но позже сумма инвестиций выросла до 5,8 миллиарда долларов. В настоящее время Volkswagen стал крупнейшим акционером этого американского стартапа. После резкого роста цен на акции обвиняемые продали свои доли и получили крупную прибыль.

Подозрительные поисковые запросы

Интересно, что подозреваемые осознавали незаконность своих действий. За восемь дней до объявления о сделке Майкл Стамп искал в интернете информацию о «сроке давности привлечения к ответственности за инсайдерскую торговлю». А близкий родственник Планка делал на немецком языке запросы вроде «как наказывается инсайдерская торговля?»

Прокурор США Джей Клейтон отметил, что подобные действия подрывают принципы справедливой и эффективной работы финансовых рынков. «Инсайдерская торговля — это преступление, которое наносит ущерб обычным инвесторам и подрывает доверие к рынку», — добавил прокурор.

Оба инженера, проживающие в настоящее время в Сан-Хосе, задержаны. Если их вина будет доказана в суде, по федеральному законодательству им грозит до 25 лет лишения свободы. Представители Volkswagen и Rivian пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу данной ситуации.

VolkswagenRivianИнсайдерская торговляСШАЭлектромобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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