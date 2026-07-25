Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra уступил конкурентам в автономности

Недавно представленный складной смартфон Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra впервые прошел тесты на реальное энергопотребление и автономность батареи. Результаты сравнительного теста, организованного ЁуТубе-каналом Ловер Оф Теч, оказались неожиданными: самый передовой флагман южнокорейского бренда заметно отстает от представителей китайских компаний Honor и Oppo. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе тестирования модель Galaxy Z Фолд 8 Ultra столкнулась со своими главными конкурентами — Honor Magic V6 и Oppo Финд Н6. Специалисты проверили устройства в наиболее распространенных повседневных сценариях. Сюда вошли съемка видео в 4К (60 кадров в секунду), просмотр соцсети TikTok, просмотр видео и прослушивание музыки на YouTube, а также игры вроде Асфалт и Субвай Сурферс и видеозвонки.

Технические характеристики и результаты

По данным Ловер Оф Теч, Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra оказался устройством с самым маленьким аккумулятором среди этой тройки. В смартфон установлена батарея емкостью 5000 mAh. Примечательно, что хотя Samsung впервые использовала в этой модели кремний-углеродную технологию, этого не хватило для победы.

По итогам тестов абсолютным лидером стал Honor Magic V6. Это устройство проработало дольше всех благодаря огромному аккумулятору емкостью 6660 mAh. Второе место занял Oppo Финд Н6 с батареей на 6000 mAh. Флагман же Samsung по всем показателям остался на третьем, то есть последнем месте.

Конкуренция и рыночный спрос

Хотя на рынке Узбекистана складные смартфоны Samsung традиционно пользуются высоким авторитетом, китайские производители продолжают оказывать серьезное давление по емкости батареи и скорости зарядки. Несмотря на технологическое совершенство Galaxy Z Фолд 8 Ultra, отставание от конкурентов по одному из важнейших для пользователей параметров — времени автономной работы — может повлиять на его продажи.

Эксперты отмечают, что Samsung была вынуждена пожертвовать емкостью аккумулятора ради уменьшения толщины корпуса и сохранения изящности дизайна. Однако инженерам Honor и Oppo удалось разместить в тонком корпусе источники питания большей емкости. Это ставит перед Samsung новые задачи по повышению энергоэффективности в будущем.