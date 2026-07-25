«Ал-Хилол» приобрел Саммервилла за 65 миллионов евро

·45·Спорт
«Ал-Хилол» приобрел Саммервилла за 65 миллионов евро

Саудовская Аравиянский клуб «Аль-Хилол» официально объявил о трансфере нидерландского вингера Крисенсио Саммервилла. 24-летний футболист покинул «Вест Хэм» и подписал контракт с клубом из Эр-Рияда до лета 2030 года.

По сообщениям, общая стоимость трансфера с учетом бонусов может достичь 65 миллионов евро. Ожидается, что в новом сезоне Саммервилл станет одним из ключевых игроков линии атаки «Аль-Хилола».

С Саммервиллом заключен долгосрочный контракт

Согласно официальному заявлению «Аль-Хилола», Крисенсио Саммервилл подписал с клубом соглашение, действующее до лета 2030 года.

Это свидетельствует о том, что клуб из Эр-Рияда рассматривает нидерландского футболиста как важную часть своего долгосрочного проекта.

Саммервилл отличается своей скоростью на флангах, дриблингом и способностью завершать атаки.

Трансфер может составить 65 миллионов евро

По ранее распространившейся информации, «Аль-Хилол» выплатит «Вест Хэму» за игрока:

Вид выплаты

Сумма

Гарантированные средства

55 миллионов евро

Возможные бонусы

10 миллионов евро

Общая стоимость

до 65 миллионов евро

Пока не разглашается, от каких именно результатов зависят бонусы. Также клуб официально не объявлял точные финансовые условия трансфера.

В прошлом сезоне отметился 12 результативными действиями

В прошлом сезоне Саммервилл провел 34 матча в составе «Вест Хэма» во всех турнирах.

В этих играх футболист:

  • забил 7 голов;

  • отдал 5 голевых передач;

  • совершил в общей сложности 12 результативных действий.

Эти показатели показывают, что он способен не только сам завершать моменты, но и создавать возможности для партнеров по команде.

«Аль-Хилол» усиливает линию атаки

Посредством трансфера Саммервилла клуб из Эр-Рияда нацелен на повышение скорости на флангах и разнообразия в нападении.

Нидерландский футболист и то, как быстро он адаптируется к новому чемпионату и сможет ли оправдать свою высокую трансферную стоимость, теперь станет одним из главных объектов интереса.

Как вы думаете, сможет ли Саммервилл показать свою лучшую игру в «Аль-Хилоле»? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Реал» предложил 100 миллионов евро за Диоманде«Реал» предложил 100 миллионов евро за ДиомандеСегодня, 10:04Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Итоговый рейтинг ЧМ-2026: какое место занял Узбекистан?Сегодня, 09:59Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Гари Невилл не щадил Аргентину: «В финале они сыграли очень плохо»Сегодня, 09:50Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Рой Кин о Месси: «Он еще не достиг уровня Криштиану Роналду»Сегодня, 09:46Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Приобретший известность на ЧМ-2026 Возинья близок к тому, чтобы стать легионером...Сегодня, 09:38«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1«Барселона» начала новый сезон с победы со счетом 4:1Сегодня, 09:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость