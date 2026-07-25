«Ал-Хилол» приобрел Саммервилла за 65 миллионов евро

Саудовская Аравиянский клуб «Аль-Хилол» официально объявил о трансфере нидерландского вингера Крисенсио Саммервилла. 24-летний футболист покинул «Вест Хэм» и подписал контракт с клубом из Эр-Рияда до лета 2030 года.

По сообщениям, общая стоимость трансфера с учетом бонусов может достичь 65 миллионов евро. Ожидается, что в новом сезоне Саммервилл станет одним из ключевых игроков линии атаки «Аль-Хилола».

С Саммервиллом заключен долгосрочный контракт

Согласно официальному заявлению «Аль-Хилола», Крисенсио Саммервилл подписал с клубом соглашение, действующее до лета 2030 года.

Это свидетельствует о том, что клуб из Эр-Рияда рассматривает нидерландского футболиста как важную часть своего долгосрочного проекта.

Саммервилл отличается своей скоростью на флангах, дриблингом и способностью завершать атаки.

Трансфер может составить 65 миллионов евро

По ранее распространившейся информации, «Аль-Хилол» выплатит «Вест Хэму» за игрока:

Вид выплаты Сумма Гарантированные средства 55 миллионов евро Возможные бонусы 10 миллионов евро Общая стоимость до 65 миллионов евро

Пока не разглашается, от каких именно результатов зависят бонусы. Также клуб официально не объявлял точные финансовые условия трансфера.

В прошлом сезоне отметился 12 результативными действиями

В прошлом сезоне Саммервилл провел 34 матча в составе «Вест Хэма» во всех турнирах.

В этих играх футболист:

забил 7 голов;

отдал 5 голевых передач;

совершил в общей сложности 12 результативных действий.

Эти показатели показывают, что он способен не только сам завершать моменты, но и создавать возможности для партнеров по команде.

«Аль-Хилол» усиливает линию атаки

Посредством трансфера Саммервилла клуб из Эр-Рияда нацелен на повышение скорости на флангах и разнообразия в нападении.

Нидерландский футболист и то, как быстро он адаптируется к новому чемпионату и сможет ли оправдать свою высокую трансферную стоимость, теперь станет одним из главных объектов интереса.

Как вы думаете, сможет ли Саммервилл показать свою лучшую игру в «Аль-Хилоле»? Оставляйте свое мнение в комментариях.