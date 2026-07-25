Новая эра в небе Центральной Азии: в Астане впервые испытали беспилотное аэротакси

В столице Казахстана Астане произошло знаковое событие для истории региональной авиации: впервые был успешно осуществлен демонстрационный полет электрического аэротакси АутоФлигхт Просперитй. Данное технологическое испытание оценивается как важный шаг на пути цифровизации транспортной системы и развития внутригородской авиации. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет был организован на территории ипподрома «Казанат» в Астане. Мероприятие прошло в рамках сотрудничества казахстанской компании Алатау Адванке Air Груп и китайского бренда АутоФлигхт. Устройство обладает возможностью вертикального взлета и посадки, что делает его очень удобным для использования в условиях современных мегаполисов.

Технические возможности и детали полета

Демонстрационный полет продлился около 10 минут. За это время аэротакси преодолело расстояние в 2,4 километра по заданной траектории и дважды сделало круг в воздухе. В целях обеспечения мер безопасности во время этого первого испытания в кабине не было людей; аппарат управлялся дистанционно в полностью автоматическом режиме.

Модель АутоФлигхт Просперитй поражает специалистов отрасли своими техническими характеристиками. Ожидается, что в будущем этот воздушный транспорт будет обладать следующими возможностями:

Вместимость: один пилот и пять пассажиров;

Движение обеспечивают в общей сложности 13 электродвигателей;

Максимальная скорость до 200 километров в час;

Возможность преодолевать расстояние до 200 километров на одной зарядке.

По данным иксбт.ком, данное аэротакси — не просто прототип, а коммерческий проект, который в ближайшем будущем призван стать частью городских услуг такси. Благодаря электродвигателям оно не выделяет вредных выбросов в окружающую среду, а уровень шума значительно ниже по сравнению с обычными вертолетами.

Испытания таких технологий в нашем регионе свидетельствуют о растущем интересе стран Центральной Азии к высокотехнологичным транспортным решениям. Если проект будет успешно развиваться, в будущем проблема пробок может быть решена с помощью летающих умных такси.